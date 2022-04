Na czym polega automatyzacja procesów technologicznych?

Automatyzacja procesów technologicznych - zaawansowana technologia dozowania

Dzięki robotom przemysłowym możliwa jest automatyzacja procesów technologicznych. Wiele firm na całym świecie wykorzystuje takie urządzenia na przykład podczas zalewania żywicą swoich produktów bądź też przy dozowaniu kleju. Wszystko odbywa się po wcześniej zaprogramowanej i precyzyjnie wyznaczonej ścieżce. Automatyzacja procesów technologicznych - apcom.pl to przykład technologii, która jest w pełni autorskim produktem zaprojektowanym pod proces produkcyjny. Dzięki zaawansowanej robotyce w połączeniu z technologiami automatyzacji możliwe jest zatem wykonywanie zadań z maksymalną precyzją, nieznaną jeszcze kilka lat temu. To kolosalny krok w porównaniu z tym, czym dysponowała branża produkcyjna jeszcze pod koniec lat 80 ubiegłego wieku. Robotyzacja procesów technologicznych rozwija się w błyskawicznym tempie i pozwala firmom z Zachodu na konkurowanie z tanią siłą roboczą Wschodu.

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - różnice

Automatyzacja procesów technologicznych, a także robotyzacja procesów technologicznych to dwa odrębne pojęcia. Robotyzacja polega bowiem na takim dostosowaniu oprogramowania użytkowego, aby mogło ono wykonać część pracy samoczynnie. Z kolei automatyzacja może przypominać nieco bardziej wykorzystanie sprzętów codziennego użytku. Robotyzacja jest zatem bardziej wszechstronna, gdyż wykorzystuje interfejs użytkownika. Automatyzacja jest z kolei skonstruowaniem rozwiązań o konkretnym przeznaczeniu.

Automatyzacja i robotyzacja - zalety

Systemy dozujące klej apcom.pl to przykład rozwiązań zapewniających nie tylko efektywność, ale również zgodność parametrów składników z kartami charakterystyki, a także bezawaryjną i komfortową pracę bez zbędnych przestojów. Poza dozownikami na rynku dostępne są na przykład w pełni zautomatyzowane stanowiska przeznaczone do precyzyjnego lutowania. Gwarantują one powtarzalność procesu na najwyższym poziomie, a także eliminują wszelkie błędy, które mogliby popełnić ludzie. Ważną cechą takiej technologii jest również łatwość implementowania systemów dla całego procesu.

Technologia produkcji rozwija się naprawdę szybko. W związku z tym opisywane rozwiązania stają się coraz bardziej powszechne, a maszyny wypierają zasoby ludzkie w coraz większym stopniu. Warto jednak zaopatrując zakłady przemysłowe decydować się na sprawdzonych producentów maszyn. Tylko wtedy można mieć gwarancję, że automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych okaże się w pełni opłacalną inwestycją. Na szczęście nie brakuje w naszym kraju firm, które zapewniają kompleksowe wyposażenie dające możliwość między innymi dozowania surowców, a także lutowania selektywnego.