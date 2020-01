Na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy system emerytalny?

WIększość Polaków myśli, że pieniądze gromadzone w PPK mają zabezpieczyć ich przyszłe emerytury. Nie jest to prawdą – pieniądze wypłacone z PPK można będzie wykorzystać na dowolny cel. Pracownicze Plany Kapitałowe powstały po to, aby zachęcić Polaków do odkładania części wynagrodzenia. Zgromadzone w ten sposób oszczędności będą stanowiły wsparcie finansowe na emeryturze. System przewiduje, że najbardziej opłacalne będzie skorzystanie z nich po 60. roku życia.

Ile pieniędzy trafia do PPK?

System PPK polega na tym, że pracownika w odkładaniu pieniędzy wspierają pracodawca i państwo. Co składa się na odkładaną sumę?

Podstawowa wpłata ze strony pracownika wynosi 2% jego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Można odkładać więcej – do 4% wynagrodzenia brutto.

Pracodawca dokłada do tego minimum 1,5% wynagrodzenia pracownika. Ta kwota również może być większa.

W momencie przystąpienia do PPK otrzymujesz również wpłatę powitalną w wysokości 250 złotych oraz co rok 240 złotych dopłaty z Funduszu Pracy.

Kogo dotyczą PPK?

System PPK dotyczy Polaków pracujących w wieku od 18 do 70 lat, za których pracodawca – z tytułu zatrudnienia – odprowadza składki emerytalne i rentowe do ZUS. Osoby od 18. do 54. roku życia zapisywane są do PPK automatycznie, ale nie oznacza to, że system jest dla nich obowiązkowy. Mogą zrezygnować w każdej chwili, a po czterech latach od rezygnacji zostaną ponownie włączeni. Co ważne, pracodawca ma obowiązek poinformować o tym swojego pracownika. Z kolei pracownicy w wieku od 55 do 70 lat sami deklarują przystąpienie do PPK.

Przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych nie jest obowiązkowe, a obecnie dotyczy tylko pracowników dużych firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników, oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników.

Do kogo należą pieniądze z PPK?

Pieniądze zgromadzone w PPK to prywatna własność pracownika i jako takie podlegają również dziedziczeniu. Całość zgromadzonych środków wypłacić można po ukończeniu 60. roku życia. Oszczędności można wypłacić wcześniej, jeśli zostaną one przeznaczone na wkład własny do kredytu hipotecznego, zaciągniętego przed 45. rokiem życia. Co ważne, mamy obowiązek zwrócić je w ciągu 15 lat. 25% oszczędności można wypłacić bezzwrotnie w przypadku choroby pracownika lub kogoś z jego najbliższej rodziny. W innych sytuacjach, w przypadku wcześniejszego wystąpienia, należy liczyć się z tym, że przepadnie część dopłaty od pracodawcy i całość wsparcia od państwa.