Na jakich kosmetykach powinna opierać się pielęgnacja skóry odwodnionej?

Odwodniona skóra twarzy i jej szczególne cechy

O tym, jak rozpoznać symptomy, które wskazują na to, że wystąpiła u nas odwodniona skóra twarzy, powstało już wiele artykułów. Najważniejsze objawy to przede wszystkim utrata jędrności i elastyczności, rozszerzone pory, problem z łuszczeniem oraz dyskomfort spowodowany pieczeniem. Cera staje się mniej odporna na podrażnienia, a dodatkowo zmienia się jej koloryt: staje się szara i widocznie zmęczona.

Kogo dotyczy ten problem? Tak naprawdę może wystąpić u każdego i to niezależnie od tego, czy mamy skórę normalną, suchą, tłustą czy mieszaną. Wiek także nie jest tutaj głównym wyznacznikiem, chociaż warto wiedzieć, że wraz z mijającymi latami nasza cera staje się nieco bardziej podatna na utratę wody z naskórka.

Warto obserwować też skórę w okolicach pod oczami. Ze względu na to, że tutaj występuje mniej gruczołów łojowych, szybciej zauważymy problem z utratą wody. W porę wprowadzona pielęgnacja skóry odwodnionej sprawi, że na nowo odzyska swój blask. Ale najpierw musimy zacząć od zrozumienia, jaka jest różnica między skórą suchą a odwodnioną…

Czym różni się odwodniona skóra twarzy od suchej?

Wciąż wiele osób nie potrafi rozróżnić, czym właściwie jest odwodniona skóra twarzy, a czym charakteryzuje się cera określana jako sucha. W pierwszym przypadku mamy styczność z pojęciem, które pomaga nam jedynie określić stan, z jakim aktualnie się zmagamy. Jest on przejściowy, często też prosty do zniwelowania. Tymczasem skóra sucha może być jednocześnie odwodniona. To samo może też spotkać osoby zmagające się z nadmierną produkcją sebum, cerą mieszaną czy normalną.

Odwodnienie to określenie stanu, w przypadku którego brakuje nam odpowiedniego poziomu nawilżenia. Możemy go utracić poprzez uszkodzoną barierę hydrolipidową. Nietrudno jest też wskazać pewne czynniki, które są powodem pogorszenia stanu cery. Będą to między innymi warunki atmosferyczne, nadmiar stresu, niektóre używki, niepoprawnie prowadzona pielęgnacja, a czasami też przyjmowane leki, które pomagają nam na jedną przypadłość, ale jednocześnie posiadają też dokuczliwe skutki uboczne.

Jak powinna wyglądać pielęgnacja skóry odwodnionej?

Przemyślana pielęgnacja skóry odwodnionej to stworzenie rutyny od podstaw. Nie pomijamy oczyszczania czy złuszczania, ale wybieramy tylko te kosmetyki, które dodatkowo nie podrażnią i nie naruszą naszej bariery hydrolipidowej. Dlatego też nie zaleca się sięgać po preparaty peelingujące z drobinkami, a raczej zamienić je na wersję enzymatyczną. Odwodniona skóra twarzy potrzebuje przede wszystkim składników głęboko nawilżających, ale też natłuszczających, odżywiających i regenerujących, gdyż są one odpowiednim wsparciem dla osłabionej naturalnej bariery ochronnej.

Kosmetyki idealne dla odwodnionej skóry twarzy

Szukając kosmetyków idealnie sprawdzających się przy odwodnionej skórze twarzy, warto wybierać te, które przeznaczone są do cery suchej. W końcu występujące objawy są bardzo zbliżone, a składniki aktywne, które powinniśmy wybierać, również poradzą sobie w obu tych przypadkach. Nie należy zapominać też o tym, że tyczy się to całej pielęgnacji, dlatego dobrze jest przyjrzeć się bliżej porannej oraz wieczornej rutynie.

Na pewno pielęgnacja skóry odwodnionej to przede wszystkim kremy i sera o działaniu mocno nawilżającym. W zależności od ich formuły, ale też konsystencji, aplikujemy je o takich porach dnia, o jakich sprawdzą się najlepiej. Bardzo gęstego i bogatego kremu nie wybieramy przed makijażem, ponieważ może sprawić, że ten nie utrzyma się przez następne kilka godzin w nienaruszonym stanie.

Nie należy zapominać o dobroczynnych właściwościach maseczek do twarzy. Te dostaniemy zarówno w formie kremowej, jak i w postaci maseczek w płachcie, które są nieco mniej problematyczne w zmywaniu. Sięgajmy po nie przynajmniej raz w tygodniu, ale róbmy to regularnie. Starajmy się wybierać te warianty, które mają możliwie bogaty skład.