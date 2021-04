Najciekawsze miejsca na urlop w gronie rodzinnym. Gdzie na wakacje z dziećmi?

Byle wyżej! Wakacje w górach

Jedną z propozycji na urlop w Polsce jest wyjazd na południe kraju - w góry. Możliwe, że w tym momencie przed oczami pojawiły wam się słynne zdjęcia zatłoczonych Krupówek. Ale przecież polskie góry to nie tylko to jedno miejsce! W okolicach Tatr można znaleźć także wiele niezbyt zaludnionych miejscowości, które będą doskonałą bazą wypadową do pieszych lub rowerowych wycieczek z widokiem na piękną panoramę Tatr.

Jednak jest to najwyższe pasmo górskie w naszym kraju, dlatego dla rodzin z dziećmi zazwyczaj poleca się wyjazd na przykład w Bieszczady lub Beskidy. Tamtejsze wzniesienia są łagodniejsze i mniej wymagające, dzięki czemu każdy będzie zadowolony – dorośli będą mogli wypocząć z dala od miejskiego zgiełku i nacieszyć się bliskością natury, a młodzi odkrywcy będą mieli satysfakcję ze zdobywania szczytów! Dobrym pomysłem będzie również wycieczka na baseny termalne. Dla każdego coś dobrego! Baseny termalne oferują rodzicom relaks w ciepłej wodzie, podczas gdy dzieci będą szalały na zjeżdżalniach. Zazwyczaj ośrodki wypoczynkowe organizują także spotkania ze zwierzętami. To również jedna z bardziej lubianych atrakcji. Kto, czy to duży, czy mały, nie chciałby nakarmić uroczej sarenki?

A może… nad polskie morze? Wakacje nad Bałtykiem

Przeciwny kraniec Polski to coś dla osób, które lubią spędzać czas na plaży. Na całym wybrzeżu można znaleźć wiele mniejszych miejscowości, które nie są jeszcze bardzo popularne wśród wczasowiczów. Wakacje nad morzem to przede wszystkim zabawy w ciepłym piasku i wodzie, jednak nie tylko! To także spacery wzdłuż wybrzeża, a nadmorskie kurorty oferują wiele atrakcji dla najmłodszych: od placów zabaw po kolorowe, tętniące życiem wesołe miasteczka. Zazwyczaj w ośrodkach zapewnione są również różne wydarzenia przeznaczone dla dzieci. Mogą to być kreatywne warsztaty, animacje, teatr na żywo, pokazy iluzjonistów czy zajęcia ruchowe.

Wiele osób może zadać sobie jednak pytanie: co w przypadku załamania pogody? Czy deszcz oznacza zmarnowany urlop? Oczywiście, że nie! Nad morzem znajduje się także wiele atrakcji, którymi można cieszyć się nawet podczas złej pogody. Są to na przykład aquaparki, których zjeżdżalnie z pewnością spodobają się dzieciom. Ciekawym wariantem są także akwaria, fokaria i inne miejsca, w których z bliska można popatrzeć na morskie zwierzęta. Równie dobrym pomysłem będzie odwiedzenie muzeów związanych z żeglugą, które mają programy przeznaczone dla dzieci, łączące zabawę z nauką.

Kraina jezior. Wakacje na Mazurach

Warmia i Mazury to wciąż jeszcze niedoceniony region Polski. Wszystkim znany jest jako „kraina jezior”, jednak niewiele osób, planując urlop, decyduje się właśnie na ten kierunek. Oczywiście pierwszą atrakcją, która przychodzi na myśl, są sporty wodne. To świetny sposób na wspólne spędzenie czasu i jednoczesne spróbowanie czegoś nowego. Można znaleźć ośrodki, które posiadają prywatny dostęp do jezior, co daje gwarancje, że w spokoju, bez zgiełku, będzie można podjąć wyzwanie sportowe lub oglądać okolicę, płynąc na rowerku wodnym. Ale czy to jedyne, czym można zajmować się na Mazurach? Skądże! Region słynie również z rozległych lasów oraz licznych szlaków pieszych i ścieżek rowerowych, dlatego miłośnicy aktywnego wypoczynku z pewnością będą zadowoleni. Znaleźć można także wiele ścieżek dydaktycznych, które łączą ruch z możliwością nauczenia się czegoś o okolicznych terenach. A może… Safari? To ciekawa atrakcja dla dorosłych i dzieci – obejmuje przejazd z oglądaniem, karmieniem, a nawet możliwością pogłaskania zwierząt, takich, jak kucyki, osiołki, lamy, jelenie, kozy czy bawoły.

Mazury oferują także ciekawe miejsca do zwiedzania, między innymi zamki i zabytki z czasów II wojny światowej. Okoliczne muzea również posiadają interesujące programy dla dzieci, które pomogą im poznać wiele ciekawych wiadomości z różnych dziedzin. Co najważniejsze, panujący na Mazurach klimat bardzo dobrze wpływa na zdrowie, pozwalając na wyciszenie się na świeżym powietrzu. Świetnym miejscem do wspólnego relaksu w szerszym gronie rodzinnym może być duży i piękny dom na Mazurach nad jeziorem Gołdapiwo. Mieści on nawet do 30 osób i jest świetnie wyposażony. Rezerwacje, zdjęcia domu oraz wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej https://jeziorowskie16.pl/

Planowanie wakacji z dziećmi u wielu osób wywołuje uczucie rezygnacji czy niepokoju, ponieważ wydaje się prawie niemożliwe, by znaleźć miejsce, które będzie odpowiadało zarówno dorosłym, jak i młodym. Jednak wcale nie trzeba wyjeżdżać z kraju, by zorganizować niezapomniany wyjazd. Jednym z najważniejszych warunków jest znalezienie ośrodka, który posiada odpowiednie zaplecze noclegowe i wypoczynkowe. Do tego doza dobrego humoru i voilà – idealne wakacje gotowe!

undefined