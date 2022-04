Najczęściej występujące problemy z ekipami remontowymi - jak ich uniknąć?

Niewiele osób posiada czas, umiejętności czy doświadczenie pozwalające na samodzielne wykonanie remontu. W większości przypadków trzeba więc liczyć na pomoc specjalistów, którzy wykonują takie zadania na co dzień. Jakie kryteria przyjąć przy wyborze ekipy remontowej, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia komplikacji? Podpowiadamy!

Ekipa remontowa - jak i gdzie szukać?

Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach najlepszym rozwiązaniem jest przeszukanie Internetu i znalezienie godnej zaufania ekipy remontowej. Nie zawsze jednak jest to skuteczna metoda. Nie ma co kryć, że najlepsi fachowcy nie potrzebują reklamy, a co za tym idzie - nie ogłaszają swoich usług w Internecie. O wiele rozsądniejszym sposobem dotarcia do specjalistów będzie tzw. poczta pantoflowa. Dzięki temu zyskamy opinię z pierwszej ręki, co już samo w sobie jest sporą gwarancją bezpieczeństwa.

Wybór ekipy remontowej - o czym pamiętać?

Przede wszystkim warto brać pod uwagę kilka ekip remontowych i dopiero po uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji można wybrać tę właściwą. Pamiętajmy o tym, że najlepsi fachowcy mają zajęty grafik, dlatego jeśli zależy nam na tym, aby to właśnie oni przeprowadzili remont, należy zaplanować go z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed zatrudnieniem ekipy warto dopytać o wszelkie szczegóły, a także upewnić się, że fachowcy zrealizują te zadania, na którym nam zależy. Najczęściej ekipy oferują kompleksowe usługi remontowe, ale ważne jest to, czy posiadają w swoich szeregach ekspertów w danej dziedzinie. Mowa tutaj na przykład o płytkarzach, malarzach czy elektrykach. Niezwykle istotne jest bowiem zadbanie w miejscu pracy o wszelkie zasady bezpieczeństwa.

Jak uniknąć problemów?

Korzystanie z usług ekipy remontowej wiąże się zawsze z pewnego rodzaju ryzykiem. Na szczęście, wiele sytuacji można przewidzieć i ich uniknąć. Najlepszym sposobem będzie zawarcie z ekipą stosownej umowy, w której określony zostanie szczegółowy zakres prac, kosztorys, a także terminy zakończenia poszczególnych etapów. Pozwoli to na zachowanie kontroli nad przebiegiem remontu i w praktyce będzie działać na korzyść obu stron. Wszelkie zmiany w harmonogramie czy wycenie zlecenia muszą być wówczas poprzedzone konsultacjami i zatwierdzone zarówno przez fachowców, jak i zlecającego. Pozwoli to na uniknięcie sporów i niedomówień, co znacznie ułatwi realizację zadania.