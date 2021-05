Najczęstsze błędy w pielęgnacji twarzy. Czy ty też je popełniasz?

Niepoprawnie wykonywany demakijaż

Pierwszym, a jednocześnie jednym z najważniejszych etapów każdej pielęgnacji na noc powinien być demakijaż. Jego celem jest zmycie nie tylko noszonego przez cały dzień makijażu, ale również zbierającego się na skórze kurzu, zanieczyszczeń czy nadmiaru sebum. Nie powinno być żadnej wątpliwości co do tego, że pozostawienie ich nie sprzyja regeneracji. Może się zresztą przyczyniać między innymi do zatykania porów, utraty nawilżenia, a przede wszystkim przyspieszenia procesu starzenia. Wszystko to sprawia, że bezwzględnie, niezależnie od zmęczenia i chęci położenia się do łóżka zaraz po wejściu do domu, trzeba wykonać demakijaż. Warto również pamiętać o tym, żeby w jego trakcie wykonywać delikatne, nieagresywne ruchy. Dzięki temu nie przyczyniamy się do rozciągania skóry oraz powstawania zmarszczek.

Pomijanie skóry pod oczami

Jak często wykonujesz swoją pielęgnację twarzy, pomijając przy tym skórę pod oczami? Nie ma wątpliwości, że to zapominanie o tym obszarze można zaliczyć do najczęściej popełnianych błędów. Nadszedł więc najwyższy czas, żeby go wyeliminować! Tym bardziej że skóra w tych okolicach jest znacznie cieńsza niż na reszcie buzi, przez co również delikatniejsza i skłonniejsza do podrażnień. Dodatkowo jest jednym z pierwszych miejsc, w którym można zauważyć efekty starzenia, a dokładniej zmarszczki nazywane „kurzymi łapkami”. Ważne jest zatem stosowanie kremu pod oczy zarówno na dzień, jak i na noc. Oczywiście jego działanie powinno być odpowiednio dopasowane, dzięki czemu podkreśli świetliste spojrzenie. Dokonując wyboru, należy sprawdzić, czy produkt posiada nie tylko certyfikaty dermatologiczne, ale również okulistyczne. Wówczas unikniemy wszelkiego rodzaju podrażnień oczu.

Źle dobrane kremy na noc i na dzień

Kremy do twarzy na noc i na dzień to te kosmetyki, które powinny znaleźć się w kosmetyczce każdej kobiety. To właśnie ich zastosowanie powinno być ostatnim z kroków każdej pielęgnacji, niezależnie od pory dnia. Bardzo duży wybór oraz różnorodne właściwości produktów sprawiają, że możliwe jest dobranie ich do indywidualnych potrzeb. Niestety to samo może przyczyniać się do jednego z najpowszechniejszych błędów, czyli stosowania kremów niedostosowanych do wymagań skóry. Przez to możemy nie tylko jej nie pomagać, ale wręcz szkodzić. Bardzo często zdarza się, że posiadaczki skóry tłustej i skłonnej do niedoskonałości wybierają kosmetyki wyłącznie matujące, ograniczające wydzielanie sebum. Przez to jedynie wysuszają swoją skórę, przyczyniając się do jeszcze większej produkcji sebum. Dlatego również one powinny postawić na nawilżające kremy na noc. Z kolei w przypadku skóry suchej dobrze jest postawić na produkty odbudowujące warstwę lipidową, a także odżywiające.