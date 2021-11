Najlepsza lodówka dla nowoczesnej kuchni

Niezwykle stylowa lodówka do kuchni

Lodówki wolnostojące od firmy Samsung posiadają wymienne panele, które są dostępne w wielu kolorach oraz wersjach wykończeniowych. Dzięki temu bez problemu dopasujesz ją do stylu Twojego pomieszczenia, ponieważ zestawy można łączyć ze sobą tworząc wyjątkową kompozycję dostosowaną do każdej, nawet małej kuchni. Bez względu na to czy chcesz, aby chłodziarko zamrażarka była głównym elementem przyciągającym wzrok, czy była elegancko ukryta w rogu pomieszczenia, dzięki nowoczesnej technologii Bespoke możesz stworzyć Twoją wymarzoną przestrzeń w kuchni. Niezwykła różnorodność tekstur i materiałów takich jak szkło, metal czy szkło satynowe oraz szeroki wybór kolorów między innymi biały, lawendowy, czarny czy beżowy z pewnością da Ci możliwość dopasowania lodówki do frontów szafek oraz blatów.

Lodówka wolnostojąca a ciekawe technologie

W przypadku lodówek od firmy Samsung dużą rolę grają niezwykle nowoczesne rozwiązania, które zwiększają wygodę użytkowania oraz funkcjonalność urządzenia. Technologia Space Max pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni w środku lodówki, dlatego nawet jeśli wybierzesz model jednodrzwiowy, nie musisz martwić się o braku miejsca na wszystkie potrzebne produkty spożywcze. Jednak coraz popularniejsze stają się lodówki side by side, dzięki którym bezproblemowo zmieścisz jedzenie nawet na bardzo duże przyjęcie. W komorze chłodziarki możesz bez problemu przechowywać owoce oraz warzywa, ponieważ posiada ona wysoki poziom wilgotności, dzięki temu nie stracą one na smaku oraz będą świeże na dłużej. Technologia Cool Select+ pozwala na zmianę temperatury w poszczególnych komorach lodówki. Dzięki niej możesz np. zmienić zamrażarkę w chłodziarkę lub dostosować poszczególne szuflady do konkretnych typów żywności.

Lodówkę wolnostojącą należy dostosowywać do Twoich potrzeb dlatego jeśli nie masz wystarczająco przestrzeni idealnie sprawdzi się mała lodówka, jeśli jednak potrzebujesz przestrzeni na chłodzenie dużej ilości jedzenia, wybierz lodówkę side by side. Ranking lodówek w Polsce wykazuję, że marka Samsung stoi na zdecydowanym podium, dlatego warto zastanowić się właśnie nad modelem Samsung Bespoke, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, a przy tym jest bardzo stylowy.

