Najlepsza metoda przedłużania włosów – estetyczna i wygodna

Przedłużanie włosów to ratunek dla wszystkich kobiet, które marzą o długich włosach, a którym to marzenie trudno jest spełnić. Powodów może być dużo. Na przykład włosy są zniszczone, wciąż się kruszą i efektów zapuszczania nie widać. Powodem zniechęcającym do zapuszczania włosów może być też to, że kondycja czy też genetyczna uroda naturalnych włosów nie jest najlepsza. Dlatego też doczepianie włosów i proces zagęszczania włosów to dwie usługi fryzjerskie, które od pewnego czasu cieszą się dużą popularnością. Także dlatego, że na co dzień możemy obserwować atrakcyjne gwiazdy z pierwszych stron gazet, które zdecydowały się zastosowanie metody przedłużania włosów, a efekt takiego zabiegu zachwyca. Jakie są więc metody przedłużania włosów i która metoda jest najlepsza? O tym w dalszej części tekstu.

Przedłużanie włosów – metody

Przede wszystkim należy wspomnieć o tym, że doczepiane włosy mogą być naturalne, ale do przedłużania włosów stosuje się też sztuczne włosy. Oczywiście przedłużanie włosów czy zagęszczanie włosów przy użyciu tych pierwszych daje bardziej zadowalające efekty. Łatwiejsza jest również pielęgnacja takich włosów. Od tego, jakie włosy zostały użyte, zależy też to, ile kosztuje przedłużanie włosów. Przedłużanie włosów może się odbywać: metodą siateczkową, metodą clip-on/off, metodą tulejkową, mikroringów czy metodą pętelkową. Spotyka się także przedłużanie włosów metodą warkoczykową czy taśmową. Jednak przedłużanie włosów metodą keratynową uznawane jest za dające najlepsze efekty. Szczególnym rodzajem jest metoda przy użyciu minzgrzewów keratynowych. To najlepsza metoda przedłużania włosów, która daje wiele możliwości i należy ją powtarzać średnio co 4 miesiące. Keratynowe przedłużanie włosów tego typu cieszy się bardzo dużą popularnością.

Dbanie o naturalne włosy

Doczepienie włosów niewątpliwie poprawia ich wygląd. Jednak ważne jest też to, by dbać o kondycję swoich włosów naturalnych. Nie tylko stosując odpowiednie odżywki i zabiegi, ale również dbając o dobrze zbilansowaną dietę, która pozwoli zadbać o naturalny budulec włosa. W tym aspekcie polecane są też różnego rodzaju suplementy diety bogate np. w: biotynę, cynk, żelazo czy krzem.

Metod przedłużania włosów jest dziś bardzo dużo. Jednak najlepiej wybrać nie tylko taką, która daje najlepsze efekty wizualne, ale także tę, która nie wpływa destrukcyjnie na kondycję i strukturę naturalnych pasm.