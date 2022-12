Najlepsza strona internetowa dla freelancerów

Jak zostać freelancerem?

Wolny strzelec – praca z dowolnego miejsca na Ziemi. Najczęściej jedynym wymogiem jest dostęp do internetu. Brzmi idealnie. Freelancerzy rekrutują się przede wszystkim z branż związanych z IT i marketingiem. Są to głównie:

programiści,

copywriterzy,

graficy (2D i 3D),

tłumacze,

dziennikarze.

Podjęcie decyzji o zostaniu freelancerem jest proste. Kusi forma pracy i brak szefa „nad głową”. Rzeczywistość jest nieco mniej kolorowa. Owszem bycie wolnym strzelcem ma wiele zalet. Natomiast są też pewne wady.

Freelancer sam szuka sobie zleceń. Jest też jednocześnie własnym księgowym i dba o marketing. Aby zostać freelancerem nie wystarczy sama decyzja. Konieczne jest sprawdzenie możliwości pod kątem bazy dostępnych zleceń. Wolny strzelec musi mieć zapewnioną ciągłość pracy. Od tego zależą jego zarobki.

Jak znaleźć zlecenie jako freelancer?

Możliwości jest co najmniej kilka. Jedną z opcji są fora internetowe. Szczególnie branżowe. Zdarzają się na nich ogłoszenia typu „szukam freelancera”. Jest to jednak najmniej wydajna forma szukania zleceń.

Lepszym rozwiązaniem są grupy Facebookowe. Charakteryzują się one niewielką w skali dnia liczbą ogłoszeń, ale są one publikowane regularnie. Obecnie najpopularniejszym sposobem, aby znaleźć wykonawcę, a jako wolny strzelec zlecenie, jest korzystanie z platform dla freelancerów. To przede wszystkim najprostsze i najmniej czasochłonne rozwiązanie.

Najlepsze strony internetowe dla freelancerów

W sieci znajdziecie ich co najmniej kilkadziesiąt. Część z nich jest przeznaczona wyłącznie dla polskich freelancerów. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszą się jednak portale o zasięgu ogólnoświatowym.

Do głównych zalet stron internetowych dla freelancerów zalicza się: dużą liczbę dostępnych zleceń i bezpieczeństwo relacji zleceniodawca – zleceniobiorca. Między innymi kwestii związanych z płatnościami.

Freelancehunt

Portal dla freelancerów działający nieprzerwanie od 2005 roku. Znajduje się nim ogromna ilość regularnie aktualizowanych zleceń. Bardzo dużym plusem jest szeroki wybór branż. To nie tylko IT, Design, czy Marketing. To również Architektura i Sztuka. Freelancehunt jest jednym z najchętniej wybieranych portali. Przyczyną jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Prawa freelancera i wykonawcy (przede wszystkim w kwestiach finansowych) są dla twórców tej strony priorytetem.

Useme

To strona internetowa dla freelancerów zdecydowanie krócej działająca na rynku. Ma jednak spore grono zwolenników. Useme charakteryzuje regularność ogłoszeń z różnych branż. Prym wiodą tutaj przede wszystkim programiści, graficy i copywriterzy. Płatności są odpowiednio zabezpieczone.

Oferteo

Portal różniący się od opisanych wyżej. Zleceń na nim mogą szukać nie tylko freelancerzy. To strona na której pracę mogą zdobyć między innymi firmy budowlane, fachowcy od wykończeń, czy dietetycy. Na stronie można znaleźć również zlecenia z takich branż jak programowanie i copywriting. W porównaniu do wyżej opisanych stron jest ich dużo mniej.

Ile można zarobić jako freelancer?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Zarobki freelancera to suma kilku kwestii. Przede wszystkim branża. Po drugie zaangażowanie. O ile praca jak wolny strzelec nie oznacza sztywnych godzin spędzonych przy biurku, o tyle pieniądze same się nie zarobią.

Freelancing będzie opłacalny, jeśli zadbacie o regularne zlecenia. Dlatego warto wybierać portale z dużą ilością zgłoszeń, jak chociażby wspomniany Freelancehunt. To z kolei zbuduje nie tylko Wasze doświadczenie, ale przede wszystkim portfolio. Jeśli to ostatnie jest rozległe, to łatwiej będzie o kolejne zlecenia. A więc będziecie więcej zarabiać.

Odrębną kwestią są sprawy związane z ubezpieczeniem, również zdrowotnym. Składki w takim wypadku trzeba opłacać samemu. Chociaż warto tutaj zaznaczyć, że szukając pojedynczych zleceń, można znaleźć stałe źródło dochodu. Z uwzględnieniem kwestii ubezpieczenia. Jak również to, że bardzo często w przypadku freelancingu stosuje się umowę zlecenie. W jej przypadku istnieje obowiązek odprowadzenia składki zdrowotnej przez zatrudniającego.

Bycie freelancerem niesie za sobą szereg zalet. Natomiast przestrzegamy przede podchodzeniem do takiej formy pracy, jako do nieprzerwanie płynącego źródła pieniędzy. I to przy minimalnym zaangażowaniu.