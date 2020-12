Najlepsze seriale Netflixa w 2020 roku

Stranger Things – 3 sezony

Stranger Things to bez wątpienia najpopularniejszy serial Netflixa w 2020 roku. Choć premiera ostatniego sezonu odbyła się rok temu, produkcja nie traci na popularności, a na przyszły rok zapowiadana jest premiera czwartego sezonu. Nie mamy wątpliwości, że wraz z nadejściem czwartego sezonu Stranger Things stanie się najlepszą produkcją Netflixa w 2021 roku. Ogromna popularność serialu to rezultat przystępnej tematyki, przyjętej przez twórców konwencji serialu młodzieżowego (co pozwala na trafienie zarówno do młodszych, jak i starszych widzów), a także nostalgicznych nawiązań do lat 80. Co prawda Stranger Things nie trzyma równego poziomu, a drugi i trzeci sezon są zdaniem wielu krytyków nieznacznie słabsze, naszym zdaniem wciąż warto jest dać produkcji szansę.

Wiedźmin – 1 sezon

O netflixowym Wiedźminie słyszał chyba każdy – amerykańska produkcja została oparta na głośnych książkach Andrzeja Sapkowskiego, a po premierze serial zyskał ogromną popularność za granicą, dzięki czemu bywa on porównywany do Gry o Tron konkurencyjnego HBO. Serial Netflixa to wciągające widowisko w klimacie dark fantasy, które charakteryzuje się dużą dawką dynamicznej akcji oraz dopracowanymi efektami specjalnymi. Mimo że twórcy serialu dość luźno podeszli do materiału źródłowego, Wiedźmin bez wątpienia stanowi udaną, choć niepozbawioną wad ekranizację prozy Sapkowskiego. Już w połowie 2021 roku odbędzie się premiera drugiego sezonu serialu, a wyższy budżet zapowiada znacznie większy rozmach oraz jeszcze lepsze efekty specjalne.

Gambit królowej – miniserial

Choć zdecydowana większość seriali amerykańskiej platformy w 2020 roku może pochwalić się co najmniej kilkoma sezonami, miniseriale Netflixa wciąż stanowią ważną część oferty serwisu. Taka forma opowiadania historii pozwala na stworzenie przejmującego zakończenia, dzięki czemu widzowie chcący rozpocząć seans nie muszą się bać, że po zaangażowaniu się w perypetie bohaterów serial nagle urwie się w kluczowym momencie. Gambit królowej oparty został na prawdziwej postaci mistrzyni szachowej, która na długo przed powstaniem współczesnych ruchów feministycznych odnalazła się w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Do głównej roli zaangażowano fenomenalną Anyę Taylor-Joy, której talent aktorski pozwolił na stworzenie fenomenalnej, trudnej do zapomnienia kreacji.

Dark – 3 sezony

Jednym z najlepszych seriali Netflixa w 2020 roku jest niemiecki Dark. Niedawno miała miejsce premiera trzeciego, ostatniego sezonu produkcji, a fani wprost oszaleli przez satysfakcjonujące zakończenie całości. Dark opowiada o tajemniczym zaginięciu nastolatka w niewielkiej, niemieckiej miejscowości położonej w pobliżu elektrowni atomowej. Choć z pozoru produkcja może przypominać znacznie popularniejsze Stranger Things, tak naprawdę niemieccy twórcy poszli w kierunku zupełnie innego rodzaju tajemnicy. Fani do dzisiaj zastanawiają się nad tym, co tak naprawdę przeżyli bohaterowie serialu – jeżeli lubicie produkcje wymagające zastanawiania się, koniecznie dajcie Dark szansę!

Najciekawsze seriale Netflixa w 2020 roku - podsumowanie

Mimo że opisaliśmy kilka ciekawych i wartych obejrzenia seriali Netflixa, tak naprawdę na platformie znajdziecie setki innych, mniej znanych produkcji. Choć zdaniem wielu krytyków amerykański gigant branży streamingowej stawia na ilość, a nie jakoś swoich produkcji, tak naprawdę wśród słabszych tytułów można łatwo wyłowić prawdziwe perełki. Jeżeli wciąż nie udało nam się zaspokoić waszych serialowych oczekiwań, zachęcamy do samodzielnego przejrzenia dostępnych na Netflix seriali. W ten sposób znacznie łatwiej znajdziecie produkcje, które wpasują się w wasze gusta!