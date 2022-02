Najpiękniejsze szczyty górskie w Polsce

Kościelec (2155 m n.p.m.)

Jeden z wyższych szczytów w Tatrach, odwiedzany przez tłumy zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym. Nazywany jest często polskim matterhornem. Malownicza trasa prowadząca na szczyt nie należy jednak do najłatwiejszych. Szczególnie w sezonie między jesienią a wiosną nie można zapominać o odpowiednim sprzęcie i ubraniu! Buty Jack Wolfskin sprawdzą się idealnie w cięższych, zimowych warunkach. Dobrze dobrane obuwie to podstawa podczas górskich wycieczek. Kościelec uznawany jest przez wielu jako najpiękniejszy polski szczyt.

Giewont (1895 m n.p.m.)

Jeden z najpopularniejszych szczytów w Tatrach. Droga na Giewont nie należy do najtrudniejszych. Górscy amatorzy powinni poradzić sobie z nią bez problemu. Często wybierana przez początkujących i rodziny z dziećmi. Wspaniały widok ze szczytu potrafi świetnie wynagrodzić trudy wspinaczki. Krzyż na Giewoncie jest niewątpliwie najbardziej charakterystycznym i rozpoznawalnym punktem w polskich Tatrach (może zaraz po Morskim Oku…), dlatego bez wątpienia każdy powinien się tam wybrać choć raz! Przygodę ze wspinaczką warto zacząć właśnie tam, aby później zdobywać dalsze, górskie szczyty.

Tarnica (1346 m n.p.m.)

Tarnica jest najwyższym szczytem w Bieszczadach. Pasmo górskie nie jest jeszcze tak popularne jak Tatry, dlatego wiele osób uwielbia je za niezwykłą przyrodę, malownicze krajobrazy, a przede wszystkim mniejszą ilość turystów. Nieodkryte, tajemnicze i dzikie - właśnie tak w skrócie można nazwać Bieszczady. Wejście na Tarnicę nie należy do najtrudniejszych, a szlak prowadzący wśród licznych drzew będzie idealnym miejscem dla ludzi poszukujących ciszy i spokoju. Mimo że góry te nie należą do najwyższych, to warto odpowiednio przygotować się do wędrówki. Bieszczady potrafią wciągnąć na długie godziny, dlatego jeden, a nawet dwa polary męskie powinny znaleźć się w plecaku każdego turysty. Pogoda na górskim szlaku jest nieprzewidywalna, a odpowiednie zabezpieczenie to podstawa!

Śnieżka (1603 m n.p.m.)

Ścieżka nie bez powodu nazywana jest królową Karkonoszy. To najwyższy szczyt pasma górskiego Sudetów, charakteryzujący się niezwykle specyficzną pogodą. Średnia roczna temperatura wynosi delikatnie ponad 0 stopni Celsjusza, a ponadto przez większość czasu panuje tam bardzo ostry i porywisty wiatr (zdarzyło się, że nawet do 200 km/h). Nie zmienia to jednak faktu, że szczyt jest bardzo lubiany i popularny wśród turystów. Trasa nie jest trudna, dlatego często zdarza się, że rodziny z dziećmi wybierają się na taką wędrówkę. Warto pamiętać o zmiennych warunkach pogodowych i zaopatrzyć się w dobrą kurtkę, która ochroni przed wiatrem.

Rysy (2501 m n.p.m.)

W zestawieniu najpiękniejszych polskich szczytów nie może oczywiście zabraknąć Rys. Najwyższy szczyt w Polsce, do którego prowadzi dosyć trudna i wyczerpująca trasa. Dla widoków ze szczytu warto się jednak poświęcić. Kilka godzin marszu z Morskiego Oka i ponad 1 000 m przewyższenia to droga, na którą warto poświęcić ponad pół dnia. Na tak wysokim punkcie warto przygotować się na różne scenariusze pogodowe - nie daj się zaskoczyć i zaopatrz się w odpowiednio dobrany do pogody sprzęt i strój.