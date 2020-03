Najpopularniejsze konsole do gier na rynku

Zastanawiasz się jaką konsolę do gier kupić? Na samym starcie trzeba sobie zadać jedno pytanie - czy konsola ma być stacjonarna i oferująca doskonałą oprawę audiowizualną, a może taka, którą łatwo można przenosić z miejsca na miejsce, ale z nieco gorszą grafiką. Postawić więc można na PlayStation 4 czy Xbox One lub kompaktową konsolę Nintendo Switch. Ta ostatnia jest mobilna i lekka, ale przy okazji pozwala zagrać w naprawdę sporo gier. Szybko też przełącza się z trybu przenośnego na stacjonarny. Jednak trzeba pamiętać, że model mobilny nigdy nie dorówna pod względem parametrów urządzeniu stacjonarnemu. W tym przypadku nie ma co liczyć na rozdzielczość 4K czy zaawansowane efekty graficzne.

Najważniejsze tytuły gier

Są tytuły gier dedykowane do danej konsoli i dotyczy to każdego modelu. Najbardziej obszerne biblioteki gier mają oczywiście wspomniane już PlayStation 4 i Xbox One. Pod tym względem Nintendo Switch nie może z nimi konkurować. Dodatkowo wiele gier oferuje wysokiej klasy oprawę audiowizualną i efekty HDR.

Wielu graczy przy wyborze konsoli kieruje się właśnie tytułami gier, w które chce docelowo zagrać. Co ciekawe, konsola PlayStation 4 ma przy tym jeszcze jeden atut - można podłączyć ją do gogli wirtualnej rzeczywistości. W tym przypadku noszą one nazwę PlayStation VR i są naprawdę godne uwagi. Powstaje zresztą coraz więcej tytułów, w których można je wykorzystać. To gratka dla wielu fanów gier.

Opcja grania w sieci

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, posiadacze konsol, którzy chcą grać w sieci, muszą opłacać miesięczny abonament. W przypadku Xbox One platforma nosi nazwę Xbox Live Gold, a dla PlayStation 4 jest to PlayStation Plus. Również i Nintendo Switch ma swoją usługę, ale działa ona na nieco innej zasadzie. Oczywiście grać online nie trzeba, ale w przy okazji wielu tytułów gier jest to raczej zalecane. Z tego tytułu PS4 i Xbox One co miesiąc dają swoim użytkownikom w gratisie dwie gry, w które można grać dowolną ilość czasu. Warunkiem jest posiadanie wykupionego abonamentu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze konsoli do gier?

Xbox One to jedyna konsola na rynku oferująca tzw. wsteczną kompatybilność. Pozwala ona grać w pozycje z poprzednich generacji np. z konsoli Xbox 360 i nie tylko. W tym celu wystarczy tylko włożyć płytę do napędu konsoli. Resztą nie trzeba się już przejmować, bo urządzenie samo ściąga specjalną wersję z sieci. Konsola Xbox One posiada dodatkowo wbudowany napęd 4K Ultra HD, który przydaje się w czasie oglądania filmów. Ciekawym rozwiązaniem jest ponadto usługa Xbox Game Pass. Jej opłacanie daje co miesiąc nieograniczony dostęp do ponad 100 gier różnego rodzaju.

Warto postawić na nieco mocniejszą konsolę, nawet gdy nie posiada się nowoczesnego telewizora 4K. Lepsze parametry wykorzystują bowiem gry np. do poprawy płynności swojego działania.

Warto również prześledzić ranking konsol do gier i poznać opinię eksperta