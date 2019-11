Najpopularniejsze rodzaje opału

Specjalista sklepu internetowego Instalguru zauważa: Decydując się na opał, jakim jest ekogroszek, warto zwrócić uwagę, aby pochodził on ze sprawdzonego źródła. Ma to znaczenie dla jego kaloryczności, jak również jakości. Dobry ekogroszek to taki, po którego spaleniu pozostaje niewielka ilość popiołu - dodaje.

Pellet - opał ekologiczny

Drugim bardzo popularnym rodzajem opału, zaraz po ekogroszku jest pellet. Jest to materiał uznawany za biodegradowalny, a tym samym bezpieczny dla środowiska. Wiąże się to z faktem, iż jest on produkowany z biomasy. Co ciekawe, popiół uzyskany w procesie spalania może być ponownie wykorzystywany np. jako nawóz do roślin. Należy jednak zauważyć, że są to śladowe ilości. Podobnie, jak w przypadku nowoczesnych kotłów na ekogroszek, również i w tym przypadku ingerencja człowieka została możliwie zminimalizowana. Niestety to rozwiązanie, chociaż jest zdecydowanie korzystniejsze dla środowiska, ma także swoje wady. Najważniejszą z nich jest kaloryczność - nawet o połowę niższa niż np. w przypadku ekogroszku.

Gaz - komfort i wygoda

W ostatnich latach niezaprzeczalnym faworytem jest ogrzewanie gazowe wybierane zarówno przez właścicieli domów, jak i osoby zarządzające budynkami - blokami i kamienicami. Instalacja centralnego ogrzewania wykorzystująca gaz to nie tylko wysoki komfort cieplny, ale także wygoda. Jedynym ograniczeniem jest konieczność bliskiej odległości od przyłącza gazowego. Jednak i z tym problemem można sobie poradzić. Można zdecydować się na montaż zbiornika na gaz płynny. Jest to jednak droższa alternatywa.

Ogrzewanie na prąd - czy to dobry wybór?

Chociaż koszt ogrzewania budynku prądem nie należy do najniższych, to jednak coraz większa grupa osób zastanawia się nad takim rozwiązaniem. Nowoczesne technologie pozwalają na wybór układów akumulacyjnych, co oznacza, że energia gromadzona jest podczas naliczania tańszej taryfy. W ten sposób można znacznie obniżyć koszty związane z ogrzewaniem budynku. Osoby prywatne coraz częściej decydują się na montaż kolektorów słonecznych oraz paneli fotowoltaicznych, które doskonale współpracują z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Co prawda początkowy koszt w tym przypadku jest stosunkowo wysoki, można jednak skorzystać ze specjalnych dotacji. Ponadto jest to doskonała inwestycja w przyszłość.