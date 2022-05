Najważniejsze informacje o karniszach. Jak wybrać właściwy model?

Na co zwracać uwagę podczas zakupu karniszy?

Kupując karnisze do swoich okien, należy pamiętać o paru podstawowych zasadach. Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie ich długości. Powszechnie stosowana zasada mówi, że powinny one być o około 30-40 szersze niż wnęka okienna. Dzięki temu zasłony umieszczone na karniszach będą w stanie zakryć całe okno i nie pozostawić żadnych prześwitów. W ten sposób zapewnią doskonałą ochronę przed nadmierną ilością światła słonecznego oraz ewentualnymi wścibskimi spojrzeniami.

Ważne jest także dostosowanie wyboru karnisza do powierzchni, na której ma być zamontowany. Te ścienne sprawdzą się tylko tam, gdzie wnęka okienna nie sięga do samego sufitu.

Istnieje wiele modeli, których sposób montażu można swobodnie modyfikować. Przykładowo karnisz apartamentowy Karnix, w zależności od użytych wsporników, może być przymocowany zarówno do ściany, jak i do sufitu. Takie rozwiązania są dużo bardziej elastyczne i warto się nad nimi zastanowić.

Jaki rodzaj karnisza warto wybrać?

Na to pytanie nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Wiele zależy od warunków montażowych, a także Twojego osobistego gustu. Ważną kwestią jest to, czy chcesz przysłonić okna więcej niż jedną warstwą materiału. Jeżeli tak, to należy zaopatrzyć w karnisze podwójne, które to umożliwią.

Karnisze drążkowe sprawdzają się doskonale w nieco bardziej przestronnych miejscach, gdzie przestrzeń między wnęką okienną a sufitem jest większa. W przypadku niskiego nadproża lepiej wybrać szynową wersję, taką jak na przykład karnisz apartamentowy Karnix.

Wiele zależy także od wystroju danego wnętrza. W modnym stylu skandynawskim warto postawić na karnisze wykonane z drewna albo utrzymane w nawiązującej do niego stylistyce. Nowoczesne, a także minimalistyczne wystroje to z kolei miejsca, w których sprawdzą się karnisze metalowe i te z tworzyw sztucznych.

Gdzie kupić dobrej jakości karnisze?

Jeżeli chcesz mieć u siebie karnisze, które będą wykonane z dobrej jakości materiałów mogących przetrwać lata, koniecznie zapoznaj się z ofertą profesjonalnych sklepów z akcesoriami okiennymi. Dzięki temu zyskasz pewność, że bez problemu poradzą sobie z ciężarem zasłon i będziesz mógł korzystać z nich bardzo długo.

Doskonałym rozwiązaniem jest karnisz marki Karnix. Produkty od tego polskiego producenta spełniają bardzo wysokie standardy i występują w wielu różnych odmianach, dlatego bez większych problemów dopasujesz je do wystroju swojego wnętrza. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony sklepu, by zapoznać się w pełni z jego niezwykle bogatą ofertą. Na pewno znajdziesz tam modele, które w stu procentach będą odpowiadać Twoim oczekiwaniom i gustowi.