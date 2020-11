Najważniejsze korzyści telefonu na kartę

Pierwszy dylemat, jaki najczęściej napotykamy, to czy wybrać sprzęt na kartę prepaid, czy w ramach abonamentu. Jest wiele powodów, by zdecydować się na każde z tych rozwiązań. Warto poznać oba, aby podjąć właściwą decyzję. Poniżej zaprezentujemy zalety telefonu na kartę.

Korzyści telefonu na kartę

Każdy z operatorów telefonii komórkowej zabiega o nowych klientów. Pomagają w tym promocje, dzięki którym można kupić sprzęt za niską cenę lub zyskać wiele bonusów, jak darmowe minuty czy dodatkowe gigabajty danych. Na przykład nowi klienci Red Bull MOBILE, którzy do 5 stycznia 2021 roku aktywują usługę, wcześniej kupując starter i rejestrując numer, mogą odebrać 100 GB internetu Play. To zdecydowanie wyjątkowy bonus, gdyż z tego rodzaju akcjami promocyjnymi nie mamy wcale do czynienia na co dzień. Tyle z prezentów powitalnych na start. Cała reszta zalet z korzystania z telefonu na kartę związana jest z jego regularnym używaniem. Wraz z zakupem karty startowej w wybranej sieci użytkownik otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z poszczególnych taryf. Ceny starterów zaczynają się już od 5 zł. Kolejne wydatki też wcale nie muszą być wysokie. Najfajniejsze w użytkowaniu telefonu na kartę jest to, że mamy wydatki pod kontrolą. Przy podpisywaniu umowy na abonament otrzymujemy pakiety bezpłatnych minut czy SMS-ów, ale najczęściej nie przechodzą one na następne miesiące. Niewykorzystane nie wpływają natomiast na obniżenie kwoty, którą mamy zapłacić operatorowi. W przypadku telefonu na kartę zapłacimy dokładnie za to, ile wydzwonimy lub wykorzystamy na surfowanie po sieci. Nie ma możliwości, że przekroczymy założony budżet, ponieważ kiedy na koncie skończą się środki, wówczas połączenia nie są realizowane. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad wydatkami, nie musimy też obawiać się, że po okresie rozliczeniowym otrzymamy wysoki rachunek za przekroczone limity.

Jakie zalety posiada telefon na kartę?

Jeszcze kilka lat temu, by uzupełnić środki na koncie, czekała nas wyprawa do sklepu i zakup doładowania. Następnie wpisywaliśmy wygenerowany na paragonie kod i wysyłaliśmy go do operatora przez SMS. Dziś proces ten jest o wiele krótszy i wygodniejszy. Możemy doładować konto, nie wychodząc z domu: przez aplikację, stronę internetową, a przelewy online dokonywane są błyskawicznie. Mając telefon na kartę, bardzo szybko możemy również zmienić operatora. Brak SIM locka w aparatach telefonicznych powoduje, że swobodnie możemy dysponować swoim sprzętem i korzystać z tej oferty, która jest dla nas najkorzystniejsza.