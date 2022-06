Najważniejsze parametry pomp głębinowych

Czym jest i do czego służy pompa głębinowa?

Pompa głębinowa to jeden z rodzajów pomp ciśnieniowych. Służy do pompowania wody z dużych głębokości i podwyższania ciśnienia cieczy. Działa na zasadzie pompy wirowej i jest dostosowana do pracy w wodzie. Swoje zastosowanie znajduje w różnych gałęziach przemysły, ale także w gospodarstwach domowych do wypompowywania wody ze studni głębinowej. Parametrami, które różnią dane pompy od siebie jest m.in. moc silnika, wpływająca bezpośrednio na wydajność urządzenia.

Na co zwrócić uwagę, wybierając pompę głębinową?

Wybierając pompę głębinową, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jej wydajność i niezawodność, ale także na energooszczędność. Koszty eksploatacji urządzenia nie powinny być wysokie, a sama pompa powinna działać niezawodnie w każdych warunkach. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór pompy do rodzaju studni, jej głębokości, średnicy, a także do zapotrzebowania na wodę. Te wszystkie parametry sprawiają, że pompa będzie wydajna lub nie. Nie bez znaczenia pozostaje także moc silnika. Zazwyczaj wynosi ona pomiędzy 500, a 1500 W i jest to moc właściwa dla większości zastosowań.

Bardzo istotne w przypadku pompy jest chłodzenie silnika. Funkcję taką posiadają m.in. pompy hydroforowe. Poza tym, warto wybrać taką pompę, która została zbudowana z materiałów odpornych na działanie wody czy innych potencjalnie niekorzystnych czynników. Dzięki temu pompa będzie służyć przez wiele lat.

Od czego zależy wydajność pompy?

Aby ustalić parametry pompy należy określić punkt jej pracy. Wydajność pompy jest wartością natężenia przepływu, jaka jest potrzeba do pokrycia pełnego zapotrzebowania na wodę. Trzeba bowiem zdać sobie sprawę z tego, że wydajność pompy musi odpowiadać zapotrzebowaniem, ale musi być też właściwie dostosowana do wydajności studni. Mówiąc prościej, wydajność pompy musi być mniejsza niż wydajność studni, wówczas działanie pompy będzie najskuteczniejsze.

Jak wybrać właściwą pompę?

Wybór odpowiedniej pompy głębinowej nie jest zadaniem łatwym. Z pomocą przychodzą specjaliści ze sklepu https://www.sklep-watermark.pl/ oferujący nie tylko pompy najwyższej jakości, ale także fachowe doradztwo w zakresie ich wyboru. Pompy oferowane przez sklep znajdą swoje zastosowanie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w instalacjach wodociągowych, systemach nawadniania czy w zastosowaniach przemysłowych szerokiej skali.