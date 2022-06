Co przykleić między szafki?

Jakie naklejki na ścianę do kuchni zamiast płytek? Pod meble kuchenne możemy wybrać naklejki o różnych rozmiarach, wzorach i kolorach. Wszystko zależy od naszych upodobań, ale też stylu naszej kuchni. Możemy zdecydować się na kolorowe wzory, naklejki z motywem owoców, kawy, kwiatów czy kuchennych akcesoriów albo motywujący nas do działania cytat. Takie naklejki z całą pewnością podkreślą styl nowoczesny w kuchni.

Co na ścianę zamiast płytek?

Naklejki to niejedyna alternatywa dla płytek ceramicznych. Co jeszcze mamy do wyboru?

płytki samoprzylepne – to specyficzne naklejki 3D. Najczęściej wykonywane są z pianki polietylenowej, pokrytej laminatem folii samoprzylepnej lub PCV. Mogą przybierać różne kształty: od typowych cegiełek po heksagonalne mozaiki,

tapeta – do kuchni najczęściej są wybierane trzy – najbardziej odporne – rodzaje tapet: winylowe, z włókna szklanego lub laminowane,

folia samoprzylepna – może być to okleina samoprzylepna dedykowana na ścianę do kuchni albo okleina meblowa, która również świetnie sprawdzi się w tej roli,

panele winylowe – z reguły stosujemy je na podłogę, ale ich odporność na wilgoć sprawia, że równie dobrze można położyć je na ścianie w kuchni,

laminaty na ścianę – są odporne na uderzenia i na ścieranie, a także wysokie temperatury i działanie pary wodnej, a do tego łatwo utrzymać je w czystości,

szkło – możemy zastosować szkło przezroczyste, ale i wybarwione, możemy też zabezpieczyć przy jego pomocy dowolną grafikę lub fototapetę,

mata dekoracyjna – realistycznie imituje płytki, drewno, metal, a nawet skórę, szczególnie gdy występuje w wersji 3D,

– realistycznie imituje płytki, drewno, metal, a nawet skórę, szczególnie gdy występuje w wersji 3D, płyta MDF – zabezpieczający panel do kuchni może być także wykonany z płyty meblowej. To praktyczne i estetyczne rozwiązanie.

Naklejki na ścianę do kuchni – cena

Cena naklejek na ścianę zależeć będzie od wzoru, na jaki się zdecydujemy, materiału wykonania oraz ich wielkości. Standardowe formaty arkuszy, na których drukowane są naklejki do kuchni to: 50x50, 50x75, 50x100, 50x150 cm, 100x300. Ceny najmniejszych naklejek zaczynają się do dwudziestu kilku złotych. Za największe arkusze zapłacimy nawet 200 zł.