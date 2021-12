Nałęczów – uzdrowiskowy mikroklimat i dobre relacje

Co ważne, już wszystkie niegazowane formaty wody Nałęczowianka dostępne są w butelkach wykonanych w 50% z przetworzonego plastiku – a Nestlé Waters zapowiada, że do 2025 roku udział PET z recyklingu w jego butelkach sięgnie aż 50%! Dodatkowo firma postawiła sobie za cel, że do 2030 roku będzie odzyskiwać z rynku tyle butelek PET, ile na niego wprowadziła.

W trosce o przyrodę

Rozlewnia Nestlé Waters w Nałęczowie zdobyła pierwszy w Polsce certyfikat Alliance For Water Stewardship (to prestiżowy, międzynarodowy certyfikat, przyznawany zakładom, które we współpracy z lokalnymi społecznościami odpowiedzialnie zarządzają zasobami wody). Jednym z działań firmy jest inwestycja w budowę kanalizacji sanitarnej w pobliskim Cynkowie, która nie tylko podniesie bezpieczeństwo ekologiczne w regionie, ale także poprawi warunki życia mieszkańców.

Wkrótce ruszą prace nad stworzeniem współfinansowanej przez producenta wody Nałęczowianka łąki bylinowej. W przeciwieństwie do trawników, taka łąka zapewnia schronienie zapylaczom i poprawia bioróżnorodność terenu, a także umożliwia lepsze zachowanie wody w glebie.

Przypłynęli z pomocą podczas pandemii

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważna jest współpraca i wzajemne okazywania sobie wsparcia. Jedną z potrzeb zgłaszanych przez pacjentów, lekarzy czy ratowników medycznych był dostęp do wysokiej jakości wody pitnej. Firmy nie pozostały obojętne, również producent marki Nałęczowianka przekazał kilkaset tysięcy butelek wody potrzebującym na terenie Lubelszczyzny. Postanowił także wesprzeć szkołę podstawową w Nałęczowie w zakupie laptopów do nauczania zdalnego, dzięki czemu uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach podczas kwarantanny czy nauczania zdalnego.