NAMOMENT.PL - szukasz czegoś tylko na chwilę?

Dobry zwyczaj — wypożyczaj!

NAMOMENT.PL przeznaczony jest do wystawiania ogłoszeń wynajmu przedmiotów oraz usług i ogłoszeń dzierżawy. “Dobry zwyczaj — nie pożyczaj” — to hasło doskonale ilustruje podejście do pożyczania u Polaków. Serwis NAMOMENT.PL chce zmienić tę mentalność i pokazać, że pożyczanie to nic złego, a w wielu przypadkach jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron. Usługodawca, czyli osoba oferująca daną rzecz lub usługę może w łatwy sposób nadać drugie życie przedmiotom lub zaproponować usługę w bardzo konkurencyjnych cenach. Z drugiej strony — usługobiorca, czyli każdy z nas, może zaoszczędzić. Zamiast kupować, możemy wypożyczyć coś, czego potrzebujemy tylko na moment. W takiej sytuacji unikamy kupowania całkiem nowego sprzętu, który już nigdy więcej nam się nie przyda. Wystarczy tylko jedno kliknięcie i już! Masz to czego najbardziej potrzebujesz za grosze!

Tablica ogłoszeń dla Ciebie!

Portal NAMOMENT.PL jest otwarty na wszelkie ogłoszenia zarówno od ludzi prywatnych, jak i firm. Jeśli masz firmę wynajmującą, to za pośrednictwem serwisu możesz zwiększyć swoją widoczność. Możesz reklamować swoje usługi, np. wynajem koparki, wynajem samochodu, czy wynajem ekipy remontowej. Jeśli jesteś osobą prywatną, to możesz śmiało wystawić tam swoje sprzęty AGD, narzędzia, czy pojazdy.

Portal NAMOMENT.PL to tablica ogłoszeń, na której możesz pokazać czym się zajmujesz, a także zaprezentować swoje pasje! Robisz świetne zdjęcia i chcesz zaproponować komuś sesję fotograficzną? Posiadasz świetne samochody i chcesz zrobić komuś przyjemność udostępniając je na wesele lub urodziny? Szukasz świetnych planszówek na imprezę ze znajomymi, a nie chcesz wydawać dużo pieniędzy na tę jedną okazję? Od tego właśnie jest ten portal! Nie przepłacaj, wejdź na https://namoment.pl/, wypożycz i ciesz się momentem! Dobry zwyczaj — wypożyczaj!