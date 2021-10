Narożnik do salonu - na co zwrócić uwagę?

1. Narożnik do salonu z funkcją spania

2. Co wziąć pod uwagę przy wyborze narożnika do salonu?

3. Narożniki do salonu: cena

Narożnik do salonu jest przede wszystkim meblem użytkowym, ale wybierając go musimy pamiętać również o tym, że ma spełniać także funkcję dekoracyjną. Czasami pogodzenie tych dwóch czynników wydaje nam się niemożliwe. Ale czy takie właśnie jest? Oczywiście, że nie. Wybór narożników jest na tyle duży, że każdy z pewnością znajdzie mebel, który sprosta jego oczekiwaniom.

Jeśli zależy ci na tym, by maksymalnie wykorzystać przestrzeń, móc spać w salonie lub w razie potrzeby przyjmować w nim gości, warto kupić nowoczesny narożnik z funkcją spania. Taki mebel z pewnością będzie niezwykle praktyczny i przyda się zarówno domownikom, jak i gościom. Należy jednak pamiętać, że narożniki wypoczynkowe z funkcją spania powinny być przede wszystkim wygodne. To niby oczywiste, zastanówmy się jednak, co to dokładnie oznacza.

Najlepiej wybrać mebel, który posiada sprężynowy materac z pianką i jednolitą powierzchnię po rozłożeniu. Jeśli potrzebujesz natomiast pełnowymiarowej kanapy do spania, wybierz mebel, na którym bez problemu zmieszczą się dwie, trzy lub cztery osoby. Wówczas w dzień będzie on wygodną kanapą, a nocą zmieni się w komfortowe łóżko. Takie narożniki uniwersalne przydadzą się szczególnie w niewielkich pomieszczeniach, gdy bardzo zależy nam na jak najlepszym zagospodarowaniu przestrzeni.

Kanapa narożna do pokoju dziennego powinna być meblem, z którego przyjemnie będzie korzystać i na który miło będzie patrzeć. By skutecznie połączyć użyteczność z kwestiami estetycznymi, zwróćmy uwagę na kilka istotnych szczegółów:

rozmiar : nowoczesne narożniki powinny się wyróżniać, ale nie powinny przytłaczać pomieszczenia (to szczególnie ważne w przypadku małego salonu). Zastanów się, w jaki sposób najczęściej będziesz korzystać z narożnika i do czego jest ci on potrzebny. Wówczas zdecyduj, jaki rozmiar będzie pasował do wielkości pomieszczenia

obicie narożnika: mikrofibra, sztruks, narożnik tapicerowany skórą czy ekoskórą... jeśli mebel ma ci posłużyć przez wiele lat, zwróć uwagę na jakość tkaniny, a raczej ścieralność, która określa wytrzymałość. Oczywiście obicie powinno być także łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji

mikrofibra, sztruks, narożnik tapicerowany skórą czy ekoskórą... jeśli mebel ma ci posłużyć przez wiele lat, zwróć uwagę na jakość tkaniny, a raczej ścieralność, która określa wytrzymałość. Oczywiście obicie powinno być także łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji wygląd: chociaż nie powinniśmy oceniać na podstawie wyglądu, akurat w przypadku narożnika ma on ogromne znaczenie. Narożnik tapicerowany musi pasować do aranżacji wnętrza. Liczy się kształt, kolor, styl. Narożniki tapicerowane będą się również świetnie prezentować, jeśli dodamy do nich elementy dekoracyjne, np. koc, poduszki czy podłokietniki

Nie oszukujmy się - dla większości z nas cena jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym kryterium podczas wyboru narożnika do salonu. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ zakup tego mebla wiąże się ze sporym wydatkiem, szczególnie, jeśli ma to być duży narożnik. Pamiętajmy jednak, że oszczędzanie na narożniku może oznaczać trudności z jego rozkładaniem, skrzypienie, zapadające się siedzisko, czy też głośne działanie mechanizmu.

