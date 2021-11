Narty zjazdowe damskie i męskie

Jak dobrać właściwy sprzęt narciarski

Przy wyborze określonych nart należy pamiętać, o kilku istotnych kwestiach jak: umiejętności, rodzaj tras na jakich chcemy z nich korzystać. Nie bez znaczenia jest też nasza waga i wzrost. Zakup sprzętu nie jest tanią rozrywką, dlatego też narty, to zazwyczaj rozwiązania dla nieco bardziej zaawansowanych narciarzy. Pierwsze kroki na nartach warto rozpocząć na sprzęcie używanym lub z wypożyczalni. Nie zniechęcamy jednak do zakupu nowych nart. Wtedy warto zapytać doświadczonego sprzedawcy, jakie narty będą najlepsze dla nas. Takich doradców możecie znaleźć w sklepie internetowym SnowSport.

Jakie narty idealne dla początkujących

Nie da się ukryć, że jazda na nartach do łatwych rzeczy nie należy. Opanowanie wielu technik wiąże się tutaj z dużym doświadczeniem, ponieważ tylko w taki sposób uda nam się dopracować styl jazdy, do perfekcji. Dobry instruktor jest jednak w stanie pomóc nam w opanowaniu podstaw w kilka lekcji. Jeśli chodzi o dobór nart, to w przypadku początkujących ogólna zasada jest taka, że wybieramy raczej krótsze narty (ok 20-25 cm krótsze niż wzrost narciarza) i nieco mniej sztywne. Taka konstrukcja sprawdza się najlepiej dla tych osób, które dopiero zaczynają naukę jazdy na nartach. Takie modele posiadają też pogłębione taliowanie i pozwalają nam uzyskać większy promień skrętu co ułatwia manewrowanie.

Narty zjazdowe dla najmłodszych

Z pewnością warto zauważyć, że narty dla dzieci są dobierane w zupełnie inny sposób. Na pewno pasują one lepiej do jazdy rekreacyjnej lub szkoleniowej. Chodzi tu przede wszystkim o maksymalny komfort i właśnie z tego względu cały sprzęt musi być dopasowany do aktualnego stylu jazdy. Narty zjazdowe od renomowanych i cenionych producentów, mogą pozwolić osiągnąć nam taką jakość produktu. Narciarstwo wymaga właściwego zaangażowania, dlatego osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę, muszą liczyć się, z tym że jazda na stokach łatwa nie będzie.

Narty slalomowe to ciekawy wybór

Z pewnością taka opcja pozwala nam na bardziej dynamiczną jazdę, co jednocześnie pozwala nam na dobrze przygotowanym stoku, osiągnąć duże prędkości. Takie produkty dostępne są również w formie wypożyczenia. Mówimy tu o rozwiązaniach dla ludzi w różnym wieku. Z takimi dopasowanymi nartami możemy poruszać się po każdym terenie. W ten sposób na stoku uzyskujemy też pełną kontrolę.

