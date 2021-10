Naturalne kosmetyki dla mężczyzn. Co znajdziemy w sklepach?

Pielęgnacja włosów

Mężczyźni często mierzą się z problemem łysienia. W takiej sytuacji powinni sięgnąć po ziołowe serum na porost włosów. Marka BANIA AGAFII przygotowała specjalną mieszankę ekstraktów i olejów z ziół. W składzie znajdują się m.in. żeń-szeń zapobiegający łysieniu, pokrzywa wzmacniająca strukturę włosa, drożdże piwne i papryka przyspieszające porost włosów, a także melisa, cytryniec chiński czy prawoślaz. Z kolei do codziennej pielęgnacji włosów odpowiedni będzie szampon dla mężczyzn z kofeiną od SPEICK. Kofeina wzmacnia włosy i spowalnia proces ich wypadania. Z kolei kompozycję składników roślinnych pielęgnują skórę głowy i nadają włosom blask.

Pielęgnacja zarostu

Brody i wąsy wracają do łask, ale żeby zarost wyglądał dobrze, trzeba odpowiednio o niego zadbać. W tym sklepie: https://kufereknatury.pl/ znajdziesz olejki do brody, które ją zmiękczą, odżywią i nawilżą. Olejek do brody Magik od marki CYRULICY stanowi kompozycję zapachową wanilii burbońskiej i pieprzu, a olejek Burboneska wydobywa z siebie nutę zapachową whiskey. Dzięki temu olejek przeistacza się w męskie pachnidło. Jeżeli natomiast decydujesz się na ścięcie zarostu, wybierz naturalne mydło do golenia w sztyfcie z olejkiem lawendowym. Dostępne są również naturalne pianki do golenia m.in. z sokiem z aloe vera łagodzącym podrażnienia, z proteinami z pszenicy i woskami, a także naturalne żele i musy do golenia. Z bogatej oferty kosmetyków naturalnych panowie mogą wybrać również balsamy po goleniu lub nawilżający lotion.

Pielęgnacja skóry

Dbanie o cerę jest dla kobiet codziennością, ale jak powinni pielęgnować skórę mężczyźni? Producenci kosmetyków przygotowali dla panów kremy i sera. Marka COSNATURE oferuje serię produktów z wyciągiem z szyszek chmielu. Z kolei CLOCHEE ma w swojej ofercie krem przeciwzmarszczkowy dla mężczyzn z eneregenem, witaminami i olejami roślinnymi. Dostępne jest także intensywnie nawilżające serum z kwasem hialuronowym od SPEICK. Producenci oferują również kosmetyki do mycia twarzy dla mężczyzn, chociażby żel z węglem od SHY DEER.

Pielęgnacja ciała

Wśród produktów przeznaczonych dla mężczyzn dużą popularnością cieszą się zwłaszcza naturalne dezodoranty. Marka SPEICK przygotowała dezodoranty z szałwią, echinaceą i z ekstraktem z Valeriana Celtica rosnącej na zboczach Alp. Naturalny dezodorant może być stosowany nawet do skóry wrażliwej, ponieważ jest łagodny w działaniu i nie zapycha porów. Natomiast organiczny dezodorant od COSNATURE został wzbogacony w ekstrakt z chmielowych szyszek, pochodzących z upraw ekologicznych, a także w ekstrakty z zielonej herbaty i pieprzu. Nie zawiera szkodliwych dla organizmu substancji i nie zostawia śladów na ubraniach. Zamiast konwencjonalnego antyperspirantu panowie mogą wybrać ałun. To naturalny kryształ o właściwościach bakteriobójczych i antyseptycznych. W ofercie sklepu Kuferek Natury znajduje się także balsam do ciała dla mężczyzn z sokiem z aloesu i witaminami F oraz E. Balsam dogłębnie nawilża skórę, a ponadto łagodzi podrażnienia. Marka SPEICK proponuje także specjalny balsam dla osób aktywnych. Ekstrakt z buraków cukrowych i roślinna gliceryna regenerują strukturę skóry i działają nawilżająco oraz odświeżająco. Producenci kosmetyków oferują także męskie żele pod prysznic. Zawierają one olejki eteryczne i formuły roślinne, które skutecznie oczyszczają skórę, nadają jej męski zapach i gwarantują odpowiednie nawilżenie. Panowie mogą również wybrać mydło z węglem lub żel z ekstraktem z dębu od LaQ.

Jak widać, oferta naturalnych kosmetyków dla mężczyzn jest już naprawdę urozmaicona. W sklepach dostępne są organiczne szampony, mydła, dezodoranty, olejki do brody, kremy, balsamy i wiele, wiele innych produktów. Dobre składy, skuteczne działanie i męskie kompozycje zapachowe to największe zalety naturalnych kosmetyków dla panów.