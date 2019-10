Naturhouse - spełnij marzenie o szczupłej sylwetce!

Wytrwałość, cierpliwość i zaangażowanie - to kombinacja która stanowi klucz do sukcesu. Motywację można odnaleźć wszędzie jeśli tylko sami chcemy coś zmienić. Do podjęcia decyzji o rozpoczęciu kuracji trzeba dojrzeć psychicznie. Pozytywne nastawienie i wiara w sukces eliminują napotkane po drodze przeszkody – odpowiada dietetyk i psycholog Klaudia Buława.

Ta praca, to nasza misja. Każdego dnia przychodzą do nas osoby, które pragną zmienić coś w swoim wyglądzie, poprawić stan zdrowia, czy zwyczajnie zawalczyć o lepsze samopoczucie. Naszym celem jest przede wszystkim reedukacja żywieniowa. To klucz do osiągnięcia sukcesu i utrzymania uzyskanego efektu. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej osoby nawiązujemy odpowiednie relacje przestrzegając zasad szczerości i otwartości. Taka relacja sprzyja zmianom. W bezpiecznej i pełnej wsparcia atmosferze nasi pacjenci mogą bez lęku analizować swoje doświadczenie i dążyć do rozwiązania swoich problemów.

Jestem bardzo dumna ze wszystkich swoich podopiecznych, którzy osiągają wspaniałe efekty. - wspomina dietetyk Klaudia Buława. Cieszę się że Państwo Ciechomscy podzielili się swoją historią i dają przykład godny naśladowania. Zawsze należy pamiętać o tym, że nawet jeśli cel wydaje się zbyt odległy, to jeśli podejmiemy działanie będziemy o krok bliżej. I tak z każdym działaniem, dzień za dniem. Więc jeśli pojawia się chęć zmiany warto się nad nią pochylić. Racjonalny sposób żywienia to inwestycja we własne zdrowie. Pamiętajmy o tym.

Pragniemy również nadmienić iż do sesji zdjęciowej niesamowity makijaż dla Pani Iwony wykonała nieoceniona Pani Diana Dutkowska, która za każdym razem starannie dopracowuje każdy szczegół.

https://web.facebook.com/dianadutkowska/

Pomożemy również Tobie

spełnić marzenia o szczupłej sylwetce!

Umów się na bezpłatną konsultację z dietetykiem!

Centrum Dietetyczne Naturhouse Świętoduska

Świętoduska 4F (wejście od ul. Zielonej)

tel. 793 745 500

https://rezerwacje.naturhouse-polska.pl/index.php/?lokalizacja=lublin.swietoduska

Centrum Dietetyczne Naturhouse Zana

Krasińskiego 3

tel. 533 665 665

https://rezerwacje.naturhouse-polska.pl/index.php/?lokalizacja=lublin.krasinskiego