Nie musisz wyjeżdżać do Warszawy, żeby być programistą. Zrealizuj swoje ambicje w Lublinie

Nie da się ukryć, że ten obraz oddziałuje na wyobraźnię wielu młodych i ambitnych osób. Stolica zaczęła uchodzić za miejsce, w którym istnieje wyjątkowo podatny grunt do realizowania celów zawodowych. Z podobnego założenia wychodzą również absolwenci szkół średnich i wyższych z Lubelszczyzny. W tym przypadku istotnym argumentem bywa również niewielka odległość dzieląca rodzinne strony od stolicy.

Powyższa wizja zaczyna się jednak stopniowo przedawniać. Przemianom sprzyja dynamiczny rozwój technologii i internetu. Inne miasta mają coraz więcej do zaoferowania osobom poszukującym pracy w nowoczesnych zawodach.

Na lubelskiej ziemi z całą pewnością nie brakuje potencjału. Branża IT ma coraz silniejszą pozycję na lokalnym rynku. Niekwestionowanym potentatem w tym obszarze jest Uptime Development. To firma z estońskimi korzeniami, która może pochwalić się 30-letnią tradycją. Obecnie posiada filie w pięciu krajach – Estonii, Danii, Norwegii, Szwajcarii oraz Polsce. Na przestrzeni ostatnich dekad spółka stała się jednym z głównych graczy w całym regionie. Przekonaj się, że mieszkanie w Lublinie i praca w IT to świetne połączenie.

Co przemawia na korzyść Lublina?

Stolica województwa lubelskiego stanowi przede wszystkim ważny ośrodek akademicki. W mieście znajdują się trzy publiczne uczelnie z wydziałami informatycznymi. Są to Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Politechnika Lubelska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ten ostatni budzi głównie skojarzenia z religią i kierunkami teologicznymi. Przed laty jednak władze uczelni znacząco zmieniły ofertę programową, przybliżając ją do świeckich standardów. Poza tym warto zwrócić też uwagę na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który oferuje wiele kierunków inżynieryjnych. Każdego roku wspomniane placówki wydają setki dyplomów ukończenia studiów z zakresu informatyki bądź nowych technologii. To sprawia, że zdecydowanie nie brakuje osób, które poszukują przestrzeni do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Nie da się ukryć, że mieszkańcy Lublina wyróżniają się wykształceniem i kwalifikacjami. Wielu specjalistów wcale nie chce przenosić się do Warszawy, Krakowa, Wrocławia bądź innych większych miast. Zamiast tego postanawiają pozostać w Lublinie, za którym przemawia bogata oferta kulturalna. Poza tym lokalne władze prężnie działają w kierunku przyciągania nowych inwestorów do miasta. To pociąga za sobą dynamiczny rozwój sektora IT oraz technologii. Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że stolica województwa lubuskiego stanowi doskonały kompromis pomiędzy perspektywami zawodowymi a świetną jakością życia.

Istotnym czynnikiem jest również lokalizacja. To najbardziej rozwinięte i największe miasto położone tak blisko wschodniej granicy Polski. Dzięki temu Lublin często staje się nowym domem dla imigrantów przyjeżdżających na studia albo do pracy. Wśród tych osób jest liczne grono osób zainteresowanych zatrudnieniem w sektorze IT. To sprzyja wymianie doświadczeń i sprawia, że nie brakuje rąk do pracy.

Praca pod znakiem elastyczności

Od kilku lat wiele firm stopniowo przystosowywało się do pracy w trybie zdalnym. Pandemia jeszcze bardziej wymusiła zmiany w tym zakresie. Obecnie można już z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że nie był to tylko tymczasowy trend, a standard, który pozostanie z nami na dłużej. W końcu nie trzeba być codziennie w biurze, by pracować przy komputerze. Z powodzeniem można wykonywać swoje obowiązki z dowolnego miejsca. Dzięki temu możesz mieszkać w Lublinie i współpracować z firmami pochodzącymi z różnych zakątków świata.

Odstąpienie od przymusu pracy stacjonarnej w szczególnym stopniu dotyczy firm technologicznych. Wszak branża IT co do zasady jest nośnikiem innowacji w różnych obszarach. W tym przypadku bardzo dobrze sprawdza się kompromis, który stanowi praca w trybie hybrydowym. Większość zadań realizowana jest na odległość. Cyklicznie pracownicy spotykają się jednak w jednym miejscu, aby przedyskutować poczynione postępy i dalsze plany. Dzięki temu można wprawnie połączyć atuty wynikające z pracy zdalnej oraz stacjonarnej.

Przestrzeń do rozwoju zawodowego w Lublinie. Gdzie pokierować swoje kroki?

Miasto Lublin otworzyło drzwi dla Uptime Development w 2020 roku. Od tamtej pory firma konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rodzimym rynku. Nie byłoby to możliwe bez polskich specjalistów oraz unikatowej strategii. Niebagatelną rolę odgrywają wartości, które zostały głęboko wyryte w tożsamości marki. Na pierwszym miejscu zawsze stoi satysfakcja klientów. Dzięki dostarczaniu najwyższej jakości usług można konsekwentnie rosnąć wspólnie ze wszystkimi partnerami biznesowymi. Poza tym zespół tworzą pasjonaci napędzani organicznym głodem wiedzy i rozwoju. Połączenie tych czynników stanowi o sile marki.

Oferta składa się z wielu obszarów. Do najważniejszych usług należy:

software development,

systemy e-commerce,

usługi integracyjne,

customer data management,

rozwiązania SharePoint.

Jedna z filii znajduje się właśnie w Lublinie. To świetne miejsce na rozpoczęcie bądź kontynuowanie swojej kariery zawodowej. Wokół siebie znajdziesz wielu doświadczonych specjalistów, od których jesteś w stanie czerpać wiedzę i inspiracje. Jednocześnie możesz liczyć na pracę przy różnorodnych projektach o globalnym zasięgu. Aktualne oferty pracy możesz znaleźć w tym miejscu.