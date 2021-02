(Nie)(Nie)wszystkie powody, dla których kochamy sukienki swetrowe.powody, dla których kochamy sukienki swetrowe.

Sukienki swetrowe i ich (nie)wszystkie zalety

Trudno wymienić je wszystkie, ale opowiedzmy sobie trochę o tym, jak cudowne są sukienki swetrowe! Jest tak wiele sytuacji, do których pasują, występują w tak wielu kolorach, długościach, krojach i doskonale eksponują zalety sylwetki... A przy tym są jeszcze wygodne, cieplutkie, urocze i śliczne. Ich czar można podkreślić dowolnymi dodatkami, zyskując niepowtarzalne kreacje na uczelnię, do pracy, na wieczór. Sweterkowe sukienki potrafią rozgrzać i wyglądać pięknie na każdej miłośniczce mody i dyskretnej elegancji, a przy tym wygody. Założone do wąskich spodni, legginsów, a nawet rajstop, mogą pełnić funkcję długiego, ciepłego swetra, który ogrzeje i przysłoni, co trzeba. Sukienka z dzianiny swetrowej sprawdzi się zarówno w nowoczesnym wariancie oversize, jak i w eleganckiej, kobiecej, dopasowanej wersji, która efektownie eksponuje kobiece krągłości i zgrabne nogi. Jak zwykle - im prostszy krój, tym więcej możliwości do zabawy własnym wizerunkiem i tym więcej dodatków do niego pasuje. A to tylko niektóre z zalet sukienki swetrowej!

W sukience swetrowej można wyglądać elegancko i kobieco!

Tak, ona jest cieplutkim, wygodnym sweterkiem, ale nie należy tego lekceważyć! Sukienka swetrowa występuje w wielu wariantach, które mają wszystko, czego trzeba do wydobycia maksimum kobiecości i podkreślenia seksapilu. Dlatego może być sukienka swetrowa idealna na randkę i jesienny, romantyczny spacer. Wystarczy wybrać model, który delikatnie przylega do ciała i dodać pasek podkreślający talię. Albo postawić na dzianinową sukienkę ozdobioną koronką, kokardką, ciekawym przeszyciem, wiązaniem. Jeżeli interesuje Cię sukienki swetrowe - molly.pl ma szeroki wybór. Wśród nich sukienki dzianinowe swetrowe z rozkloszowanym dółem i dekoltem albo rozcięciem na udzie. Kto mówił, że nie? Chcąc podążać za klasyką, pamiętaj, że zawsze modna i kobieca mała czarna może być także ciepłą sukienką z dzianiny. Myśląc o wyjątkowym wieczorze, na który zapowiedziano przmrozek, pamiętaj, że wykonana z ciepłej dzianiny czerwona sweterkowa sukienka to nadal czerwona sukienka, a w czerwonych sukienkach wygląda się kobieco i kusząco, niezależnie od pory roku. Odpowiednia fryzura, dodatki i buty - tylko tyle trzeba, by z niepozornej swetrowej sukienki zrobić elegancką i uwodzicielską kreację na wiele okazji. Poza tym - sukienka swetrowa w każdym wariancie świetnie komponuje się z płaszczykiem i kozakami, czy botkami i wyrazista biżuterią.