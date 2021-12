Nowelizacja ustawy o OZE: net billing zamiast net meteringu. Czy trzeba obawiać się zmian?

Założenia wydają się proste i szczytne:

prosument energii odnawialnej będzie dążył do zwiększania autokonsumpcji energii elektrycznej wytwarzanej przez swoją instalację PV i dopasowania rozmiaru instalacji do zapotrzebowania na prąd

prosument będzie aktywnym uczestnikiem rynku i będzie dążył do wprowadzenia energii elektrycznej do sieci wtedy, gdy ceny są wysokie, a poboru energii z sieci, gdy ceny są niskie

prosument zyska większą świadomość zasad rynku energii i motywację do zarządzania energią elektryczną w gospodarstwie domowym oraz jej magazynowania

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, na które zwracają uwagę specjaliści. Net billing wydaje się mniej korzystny dla gospodarstw domowych niż dla klientów biznesowych. Zatem o czym musi wiedzieć Kowalski, zanim zdecyduje się na zakup fotowoltaiki właśnie teraz?

Po pierwsze o tym, że każdy kto zdąży z zakupem instalacji PV oraz jej podpięciem do sieci przed dniem 31 marca 2022 roku, może mieć pewność, że jego instalacja będzie pracowała przez kolejnych 15 lat na dotychczasowych zasadach - w systemie net meteringu, czyli w ramach systemu opustów. Warto przypomnieć na czym ów system polega:

prosument podpina instalację PV do publicznej sieci energetycznej (instalacja On-Grid)

prosument podpisuje z zakładem energetycznym tzw. umowę kompleksową (umowę świadczenia usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej zapisaną w ramach jednego dokumentu)

prosument może korzystać z tzw. systemu opustów (bezpłatnie odprowadza nadwyżki energii do publicznej sieci elektroenergetycznej, a wysokość zwrotu jest uzależniona od wielkości instalacji - 0,8 kWh za 1 kWh przy instalacjach do 10 kWp i 0,7 dla instalacji od do 10 do 50 kWp)

Po drugie, o tym, że system opustów będzie stosowany do rozliczeń prosumentów, wchodzących na rynek od dnia 1 kwietnia 2022 r. w okresie przejściowym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

Jeśli więc chcesz, żeby twoja instalacja fotowoltaiczna przez najbliższe 15 lat pracowała na starych zasadach, czyli w systemie net meteringu, czyli w ramach systemu opustów, twoje „właśnie teraz” oznacza po prostu do dnia 31 marca 2022 roku. Musisz zdążyć z zakupem, montażem, podpięciem do sieci i podpisaniem umowy kompleksowej przed 1 kwietnia 2022 roku.

Jeśli nie zdążysz, obejmie cię nowy system, czyli system net billingu. Oznacza to, żeenergia elektryczna wprowadzona przez ciebie do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN). W praktyce, oznacza to, że energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż ta kupowana. Brzmi niepokojąco? O tym, czy prosumenci stracą na przejściu z net meteringu na net billing przesądzać będzie wiele czynników, wśród których na pewno należy zwrócić uwagę na:

autokonsumpcję

godziny największego zapotrzebowania energię vs. godziny największej produkcji energii przez instalację fotowoltaiczną

podmiot, z którym prosument będzie się rozliczał

Prosument, którego instalacja PV pracować będzie w systemie net billingu, będzie ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej (w systemie net meteringu ich nie ponosi) ale na rozliczenie nadwyżek energii będzie miał tyle samo czasu (12 miesięcy).

Z czym jeszcze muszą się liczyć prosumenci, którzy będą rozliczać się na zasadzie net billingu?

Każdy prosument będzie miał indywidualne konto, na którym rozliczane będą nadwyżki energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci w systemie wartościowym, w oparciu o ewidencję ilości energii i wartości energii elektrycznej.

Na koncie prosumenckim widoczny będzie depozyt prosumencki odpowiadający wartości środków zgromadzonych przez prosumenta za wprowadzoną do sieci elektroenergetycznej energię elektryczną, przeznaczoną na rozliczenie zobowiązań z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto.

Od energii wprowadzonej do sieci prosument nie będzie płacić VAT ani PIT. Jednak pobierając energię z sieci płacił będzie częściowo opłaty dystrybucyjne, opłatę OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT.

Wprowadzenie zmian w systemie rozliczeń prosumentów z zakładami energetycznymi ma na celu wdrożenie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE, do czego zobligowane są państwa członkowskie UE, w celu m.in. zapewnienia odbiorcom końcowym możliwości bezpośredniego uczestnictwa w rynku energii oraz czerpania korzyści ze sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej. Obecny system rozliczeń prosumentów, oparty na opustach, nie zapewnia zgodności z przepisami ww. dyrektyw.