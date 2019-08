Nowy Ford Focus. Dużo nowego pod płaszczykiem klasyki

W czym tkwi sekret tego sukcesu? W jaki sposób fordowi udaje się utrzymać poziom swojego produktu mimo mijających lat i pęczniejącej konkurencji? I w końcu: czym zaskakuje nas nowy Ford Focus?

Nowy Focus – w tym braku szaleństwa jest metoda!

Na pytanie o tajemnicę niekończącej się popularności Focusa można odpowiedzieć, sięgając po dość zaskakujące porównanie. Wyobraźcie sobie klasyczny, uwielbiany przez miliony słuchaczy na całym świecie zespół rockowy. Mijają kolejne dziesięciolecia, rzesze kapel pojawiają się i znikają jak w kalejdoskopie, tymczasem nasze – jak to się przyjęło mówić – „dinozaury” nadal zapełniają stadiony. A przecież w ich muzyce niewiele się zmieniło – ulegała jedynie niezbędnym aktualizacjom, zgodnym z obowiązującymi standardami technologicznymi — nigdy nie goniąc za chwilowymi modami, zawsze stanowiąc inspirację dla rzeszy naśladowców. W ten sposób wilk pozostawał syty, a owca była cała i zdrowa. Działając jak znany i lubiany zespół, Ford Focus nie zrażał do siebie tradycjonalistów, zyskując jednocześnie nowych entuzjastów.

Nie obyło się rzecz jasna bez koniecznych innowacji, jednak żadna z nich nie doprowadziła do sytuacji, w której Focus straciłby „to coś”, co czyniło i wciąż czyni go wyjątkowym. Rok temu zaprezentowano nam model czwartej generacji, który nadal konsekwentnie trzyma się konwencji, będąc jednocześnie czymś nowym. Sprawdźmy, co ma nam do zaoferowania. W drogę zabierzemy rzecz jasna dobrą muzykę – proponujemy Depeche Mode. Zgadnijcie dlaczego.

Ford Focus – wnętrze, które znasz

No to wsiadamy. Jesteśmy wewnątrz nowego Focusa. Pierwszym, co rzuca się w oczy, jest zaskakujący porządek, graniczący wręcz z ascezą. To jednak tylko pozory – pod tą uporządkowaną powierzchnią kryje się szereg technologicznych nowinek, bez których trudno byłoby dziś zaistnieć na rynku. W modelach czwartej generacji być może nawet bardziej niż wcześniej zadbano o to, by nic nie rozpraszało kierowcy. W ten sposób z pola jego widzenia usunięto niemal wszystko, co mogłoby go dezorientować i absorbować. Postawiono na użyteczność, co ostatecznie ma się przełożyć na komfort prowadzenia pojazdu i bezpieczeństwo jazdy. Ford Focus nie jest zatem pojazdem kosmicznym Strażników Galaktyki, który zachwyci każde dziecko mnóstwem przycisków rozmaitego przeznaczenia i dziesiątkami mrugających diod. Takie rzeczy zwracały uwagę na przełomie wieków – dziś w cenie jest użyteczna asceza. Ma być elegancko, funkcjonalnie, a przy tym na tyle nowocześnie, jak dalece tylko się da. Nowy Focus to samochód spełniający wymagania obywateli pierwszego dwudziestolecia XXI wieku. Pamiętająca 1998 rok deska rozdzielcza wzbogacona została o supernowoczesny, najjaśniejszy na rynku wyświetlacz HUD, 8-calowy ekran dotykowi i zestaw audio, który pozwoli nam się cieszyć zabraną w drogę płytą Depeche Mode. Nie mogło zabraknąć systemu SYNC3 służącego zarówno łączności, jak i rozrywce. Ciekawie prezentuje się panel kontroli nad klimatyzacją z ciekłokrystalicznymi wyświetlaczami, których czytelność jest doskonała nawet w ostrym słońcu. Recenzenci podkreślają, że nieczęsto udaje się zrobić samochód jednocześnie bardzo klasyczny i nowoczesny. Po więcej informacji odsyłamy bezpośrednio na stronę nowego Focusa: https://www.ford.pl/osobowe/focus.

Na wycieczkę i duże zakupy

Ford Focus raczej nie stanie się ulubionym wyborem singli, którzy często zmieniają samochody i lubią się pokazać w "szałowej bryczce" – jest to raczej pojazd rodzinny, a więc odpowiednio przestronny i komfortowy. Czwarta generacja zapewnia użytkownikom jeszcze więcej miejsca niż modele poprzednie. W zwiększeniu przestrzeni pomogło wydłużenie rozstawu osi i spłaszczenie podłogi, dzięki czemu nawet najdłuższa podróż nie będzie dla pasażerów przykrym doświadczeniem. W nowym Focusie przestrzeń na kolana powiększono o 51 mm, a na nogi o 71 mm. Jest zatem zdecydowanie wygodniej. Powiększono również bagażnik, który w wersji pięciodrzwiowej daje nam dziś 375 litrów, tymczasem Ford Focus Kombi to aż 608 litrów na bagaże! Jeżeli potrzeba nam więcej miejsca, zawsze możemy złożyć oparcia kanap, otrzymując dodatkowych 1354 litrów w wersji podstawowej i 1653 litry w kombi. Podobnie jak w innych modelach Forda najnowszej generacji, tak tutaj zastosowano system Easy Fold, dzięki któremu aranżacja wnętrza samochodu nie sprawia większych problemów. Takie udogodnienie sprawdza się w wypadkach, kiedy przybędzie nam pasażerów lub przygotowujemy się do dłuższej podróży z dziećmi.

Ford Focus – a co na zewnątrz?

Nowy Ford Focus dostępny jest w trzech wersjach: hatchback, wagon i kombi. Design czwartej generacji nie odbiega znacznie od poprzednich, choć zdecydowanie stanowi wobec nich krok naprzód. O ile w przedniej części nie dokonano wielkich zmian, tak dalej dostrzec można różnicę. Szczególnie patrząc na dach, który w tym modelu opada delikatnie ku dołowi, co sprawia, że samochód wygląda jeszcze zgrabniej. Co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych nowy Ford Focus występuje również w wersji sedan, jednak – dla równowagi – zabrakło tam wersji wagon.

Ford Focus silniki

Skoro dowiedzieliśmy się już nieco o wnętrzu i designie nowego Focusa, czas zajrzeć pod maskę. Jeśli chodzi o silniki, do wyboru mamy aż cztery wersje: dwa benzynowe i dwa wysokoprężne. Wszystkie są nowocześnie zaprojektowane i pozwalają na świetne osiągi, oszczędne zużycie paliwa i niską emisję spalin. Silniki EcoBoost w każdym z wariantów wyposażone zostały w filtry cząstek stałych, co wpływa na znaczne obniżenie emisji składników szkodliwych dla środowiska.

Silnik 1.0 EcoBoost dostępny jest w trzech wariantach: 85, 100 i 125 KM, opcja 1.5 EcoBoost zapewnia moc 150 i 180 KM. Klientów spragnionych nowości, zainteresuje funkcja dezaktywacji jednego z cylindrów dostępna w modelach z silnikami spalinowymi. W wariantach wysokoprężnych wybierać można spośród jednostek 1.5 EcoBlue o mocy 95 i 120 KM i 2.0 w wariancie 150 KM.

Bezpieczeństwo auta

Postawmy sprawę jasno – jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, nie pomoże nawet najbardziej zaawansowana technologia, jeśli kierowca okaże się lekkomyślny lub po prostu nieuważny. Odpowiedzialność za życie i zdrowie pasażerów spoczywa na osobie siedzącej za kierownicą, a najnowsze gadżety i aplikacje mogą służyć jedynie za wsparcie. Nie zmienia to jednak faktu, że od nowych samochodów oczekuje się jak największego zestawu udogodnień zwiększających bezpieczeństwo podczas jazdy. Co na to Ford Focus?

Działający niezależnie od pory dnia, System Pre-Collision Assist wyposażony został w funkcję wykrywania pieszych, którzy znaleźli się na drodze. System jest w stanie wyhamować pojazd, jeśli kierowca nie wykaże się wystarczającym refleksem i nie zareaguje w porę na sygnał. System Active Braking uruchamia się po przekroczeniu przez pojazd 50 km/h. Jego funkcja to aktywne skanowanie drogi i przewidywanie potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Podobnie jak Pre-Collision Assist, Active Breaking wysyła sygnał kierowcy, a jeśli ten nie zareaguje, następuje automatyczna aktywacja hamulców.

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC) również „przeczesuje” jezdnię przed samochodem. Jego rola nie jest jednak ostrzeganie przed potencjalną kolizją, lecz kontrola toru jazdy samochodu. Współpraca z ABS zmniejsza ryzyko wypadku, jeżeli kierowca straci kontrolę nad pojazdem.

Najmłodsi pasażerowie nowego Forda Focusa również mogą się czuć w nim bezpiecznie. To właśnie z myślą o nich wszystkie tylne siedzenia wyposażono w punkty mocowania fotelika ISOFIX. Dzięki nim możliwa jest natychmiastowa instalacja siedzenia malucha.

Bezpieczeństwo gwarantowane przez Focusa dostrzeżone zostało przez komisję Euro NCAP. To właśnie w tej kategorii nasz dwudziestojednolatek otrzymał najwyższą ocenę!

Klasyczny, choć nowoczesny. Przestronny, choć zgrabny. Bezpieczny, choć nie nudny. Oszczędny w formie, choć pełen nowych rozwiązań. Można powiedzieć, że nowy Ford Focus pełen jest przeciwności, które finalnie składają się na bardzo konsekwentną całość. Oj, jeszcze długo trzeba będzie czekać na godną konkurencję.