Nowy rok, nowy Ty? Zacznij od zdrowej kuchni!

Ryby — klucz do zdrowia

Pewnie już gdzieś o tym słyszałeś: ryby to jeden z ważniejszych elementów zdrowej, pełnowartościowej diety. W Polsce największą popularnością cieszy się przede wszystkim łosoś. Jednak to niejedyna opcja do wyboru. Z morskich ryb warto sięgać także po tuńczyka, makrelę czy śledzia. Do menu warto włączyć też choćby dorsza, sandacza, pstrąga lub lina.

Jeżeli do tej pory niewiele miałeś wspólnego z rybami na talerzu, najlepszą opcją będzie systematyczne próbowanie każdej z nich. W ten sposób znajdziesz smak i rodzaj ryby, który najbardziej ci odpowiada. A jeśli przeraża cię myśl o gotowaniu i przyrządzaniu tego typu posiłków, zawsze możesz wykorzystać np. proste przepisy na śledzie od Lisner.

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby są bogatym źródłem kwasów omega-3, które działają przeciwmiażdżycowo, przeciwzapalnie i przeciwkrzepliwie. Do tego skutecznie obniżają poziom trójglicerydów, podnosząc za to HDL („dobry cholesterol”). Co więcej, mięso ryby zawiera dużo pełnowartościowego białka, które przez organizm człowieka jest przyswajane nawet w 97%! Jedzenie ryb jest więc nie tylko zdrowe, ale i sycące! Ryby są też źródłem makro i mikroelementów m.in.: jodu, selenu, wapnia, witamin: A, D, E i tych z grupy B.

Regularne spożywanie ryb pomaga pozbyć się z organizmu szkodliwych wolnych rodników. Dzięki temu spowolniony zostaje proces starzenia, co przekłada się na młodszy wygląd i lepsze samopoczucie. Najwięcej korzystnych składników odżywczych dostarczysz organizmowi za pośrednictwem ryb tłustych, jak: śledź, makrela, łosoś, halibut, szprot, czy sardynka.

Gotuj i piecz, zamiast smażyć

Kolejnym prostym krokiem do wprowadzenia w życie jest unikanie smażonych potraw. Zamiast topić mięso w głębokim tłuszczu na patelni, po prostu je upiecz lub ugotuj (najlepiej na parze!). Jeśli już nie wyobrażasz sobie życia bez smażonych potraw od czasu do czasu, używaj odrobiny tłuszczu wysokiej jakości (np. kilka kropel oliwy rozsmaruj na całej patelni).

Unikaj również potraw, które pochłaniają tłuszcz, czyli np. ryby czy mięso w panierce. To ona pochłania najwięcej tłuszczu i zwiększa kaloryczność dania.