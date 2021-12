O czym należy pamiętać przy wyborze odpowiedniego pierścionka zaręczynowego?

Pierścionek zaręczynowy z białego złota

Jedną z alternatyw, jeśli chodzi o zakup pierścionka zaręczynowego, jest model z białego złota. Taka biżuteria jest odpowiednia dla kobiet, które na co dzień noszą srebrne kolczyki, wisiorki, bransoletki i inne ozdoby z tego tworzywa jubilerskiego. Dodatkową elegancję wprowadzisz, gdy zdecydujesz się na pierścionek stanowiący połączenie białego i żółtego złota. Wykorzystanie tych kruszców z pewnością sprawi, że Twoja przyszła żona będzie zachwycona z takiego podarku. Wiele ciekawych propozycji znajdziesz na stronie internetowej https://www.jubirex.pl/.

Jaki kamień na ozdobę pierścionka zaręczynowego?

Nie ma pierścionka zaręczynowego bez ozdoby. Samo połączenie białego i żółtego złota to nie wszystko, gdyż model zaręczynowy musi się wyróżniać i mieć to coś. Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem jest brylant. Czy duży, czy mały to już zależy od upodobań Twojej partnerki. Są kobiety, które wolą skromniej i są takie, które preferują wręcz przeciwne rozwiązania. Inne możliwości to na przykład niebieski szafir, fioletowy ametyst, czy też zielony szmaragd. Świetnym pomysłem jest dobranie alternatywy do typu urody. Natomiast, gdy nie masz pojęcia, w czym będzie jej dobrze poproś o poradę kogoś bliskiego i zaufanego.

Jak kupić pierścionek zaręczynowy, gdy nie zna się rozmiaru palca?

Kolejnym dylematem mężczyzn stojących w przededniu zaręczyn jest rozmiar pierścionka. Chcą, zrobić niespodziankę, dlatego najmniejszym nawet gestem nie mogą się zdradzić z tym, że ją szykują. Po pierwsze możesz sprawdzić dyskretnie wśród pozostałej biżuterii, która posiada Twoja kochana. Wybierz jednak taki pierścionek do przymiarki, który Twoja dziewczyna nosi na serdecznym palcu. W innym przypadku niestety może okazać się, że wybrany model nie będzie pasował i potrzebna będzie korekta rozmiaru. Możesz też skorzystać z pomocy osób pracujących w salonach jubilerskich. Z pewnością znajdziesz tam profesjonalnego doradcę przygotowanego na takie okoliczności. Wszystko Ci dokładnie wytłumaczy i pomoże w dobraniu odpowiedniego rozmiaru.

Grawerowany pierścionek zaręczynowy, czyli czy warto inwestować w takie rozwiązanie?

Wiele kobiet marzy o pierścionku zaręczynowy z piękną treścią, inicjałami lub innym grawerem. Warto zatem pokusić się i o taką opcję. Spersonalizowanie swoich uczuć z pewnością zrobi dziewczynie ogromną przyjemność. Rozczuli przyszłą narzeczoną, a potem Pannę Młodą na długi czas. Gdy tylko spojrzy na pierścionek, przypomni sobie czas zaręczyn i poprawi swój nastrój w wielu trudniejszych chwilach.

Zadbaj o tajemnicę do samego końca!

Wiesz już jaki pierścionek spodoba się Twojej ukochanej, więc teraz przychodzi czas na dyskretne zakupy. Pamiętaj, aby do samego końca zachować tajemnicę i nie wzbudzić najmniejszych podejrzeń. W stacjonarnym sklepie zawsze ktoś z Waszych wspólnych znajomych może Cię zauważyć i donieść nowinę Twojej przyszłej żonie. Dlatego lepiej nie ryzykować. Świetnym rozwiązaniem jest skorzystanie ze sklepu online, na przykład jubirex.pl. Nie zamawiaj też paczki do domu. W tym przypadku umów kuriera do pracy lub wybierz opcję z paczkomatami. Gdy pierścionek zostanie skutecznie dostarczony, ukryj go bardzo dobrze i zadbaj o to, aby partnerka nie znalazła najmniejszych śladów wskazujących na zbliżające się zaręczyny. Nie będzie to łatwe, gdyż kobiety mają szósty zmysł, jeśli chodzi o tę kwestię. Warto skorzystać z pomocy przyjaciół i ukryć pierścionek w domu zaufanej osoby, aż do czasu, kiedy wręczysz go swojej drugiej połówce.

Pamiętaj też o tym, że nie ma co się za bardzo stresować. Najważniejsza jest Wasza miłość i ona poprowadzi Cię dobrą drogą oraz pomoże wybrać najlepszy pierścionek zaręczynowy dla Twojej ukochanej.