Obrazy abstrakcyjne - sposób na przemianę nowoczesnych wnętrz

Malarstwo abstrakcyjne

Obrazy abstrakcyjne powstawały zawsze, w trakcie prób, testowania farb czy w porywach gniewu (co podobno zwykł czynić Van Gogh). Jednak za pełnoprawne dzieła sztuki obrazy pozbawione wszelkich form czy rozpoznawalnego tematu uznane zostały dopiero w 1910 roku. Był to milowy krok dla malarstwa XX wieku - rozszerzenie horyzontu na zupełnie nowe sposoby wyrażania sztuki. Za ojca obrazów abstrakcyjnych uznaje się zwykle rosyjskiego malarza Wasilija Kandinskyego. Po latach dojrzewania artystycznego stworzył on w 1910 roku akwarelę bez tytułu, uznawaną za pierwszy obraz abstrakcyjny.

Obrazy abstrakcyjne współcześnie

Dzisiaj istnieją już dziesiątki podkierunków w abstrakcji. Motywy abstrakcyjne można znaleźć w pracach takich współczesnych malarzy jak Andy Warhol czy Salvador Dali. Nic dziwnego, że obrazy abstrakcyjne stały się wyznacznikiem szerokich, nieskrępowanych horyzontów twórczych ich właścicieli. Przedstawiona na płótnie abstrakcja wisi w wielu gabinetach oraz kancelariach. Onieśmiela i zachwyca zaproszonego gościa, a efekt ten możemy z powodzeniem zastosować w każdym pomieszczeniu w naszym domu.

Popularne kategorie w abstrakcji

Obrazy- abstrakcje występują w różnych formach, które zupełnie inaczej na nas oddziałują. Geometryczne wzory uspokajają nasz umysł i dają chwilę wytchnienia. Dlatego tak świetnie pasują do wszelkiego typu gabinetów czy kącików pracy. Obrazy o zróżnicowanej kolorystyce, z łagodnie przenikającymi się barwami, uruchamiają wyobraźnię i chęć tworzenia. Dzięki temu nie dziwi ich popularność w pokojach młodzieżowych i dziecięcych. Charakter salonu za to zdecydowanie podkreśli obraz abstakcja o kontastowych barwach i zdecydowanych liniach. By wprawić swoich gości w zachwyt warto postawić na wyraziste kolory i żywe emocje.

Abstrakcyjne obrazy do domu

Żeby otrzymać abstrakcyjny obraz na płótnie, nie musisz powierzać tego zadania profesjonalnemu malarzowi. Nowoczesne obrazy można wydrukować na płótnie zachowując czyste przejścia barw i najdrobniejsze szczegóły. W rzeczywistości prezentują się równie pięknie jak dzieła artystów malarzy. Abstrakcyjne płótno w wydruku to również bardziej ekonomiczny wybór. Dostępne w ogromnej bazie zdjęć obrazy wysyłane są już naciągnięte na drewnianą ramę i gotowe do powieszenia.

Jaką przestrzeń wyróżni obraz-abstrakcja?

Masz już wybrany obraz, który najbardziej do Ciebie przemawia. Obrazy abstrakcyjne nie nadają się do każdego wystroju wnętrz. Nie sprawdzą się w tradycyjnych, staromodnych wystrojach, w których zaburzać będą równowagę motywów i form. Za to obrazy-abstrakcja uwieńczą nowoczesne, czyste w kształtach wnętrze. Abstrakcyjny obraz na płótnie pięknie będzie kontrastował w minimalistycznie urządzonych pokojach. Potrafi także przełamać jednolicie białą czy też szarą kolorystykę wnętrz. Obrazy złamią też surowość tak popularnych teraz ścian z żywych cegieł. Abstrakcjonizm zagościł na stałe do współczesnych wnętrz, czyniąc je o wiele bardziej zachwycającymi.

Obrazy-abstrakcje - kiedy się na nie zdecydować?

Abstrakcja nie jest dla każdego. Pobudza naszą wyobraźnię i niepokoi zmysły. Nie stanowi tylko dodatku, lecz oddziałuje na całe pomieszczenie. Jednak można znaleźć w nich inspiracje oraz radość na każdy dzień. Dlatego stanowią doskonały prezent dla osób obdarzonych wrażliwością i zmysłem estetycznym. Obraz abstrakcja to jedyna w swoim rodzaju zabawa geometrycznymi kształtami i chaosem kolorów, w której warto wziąć udział.