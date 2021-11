Och Teatr - kupuj bilety na ewejsciowki.pl

Kupuj bilety na spektakle w gwiazdorskiej obsadzie i w atrakcyjnych cenach

Och Teatr rozpoczął swoją historię w 2010 roku, przejmując znaczną część spektaklów od Teatru "Polonia", stawiając jednocześnie na dużo lżejszy i łatwiejszy w odbiorze repertuar, jego założycielką jest najwybitniejsza polska aktorka - Krystyna Janda - która również w nim występuje m.in w fascynujących monodramach, które wytwarzają atmosferę intymnej więzi z odbiorcą.

Och Teatr zdobył serca swoich widzów tym, że wyszedł poza tradycyjne ramy teatru, otwierając się również na scenę muzyczną. Na jego deskach wystąpiło wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej, a wśród nich zespół "Kult" oraz kontrowersyjna Maria Peszek. Jednak, żeby zobaczyć spektakle z gwiazdami polskiego teatru lub oglądać koncerty wybitnych artystów, trzeba zakupić bilety. Na stronie ewejsciowki.pl możesz w szybki sposób tego dokonać. Strona ta ma wiele zalet, zanim zakupisz wejściówkę, możesz "filtrować" interesujące cię wydarzenia pod względem gatunku (np. monodram lub spektakl muzyczny).

Ważnymi opcjami jest też wybór interesującej cię daty wydarzenia oraz ceny, warto dodać, że w Och Teatrze możesz oglądać występy takich gwiazd jak np. Zbigniew Zamachowski czy Krystyna Janda już od kilkudziesięciu złotych. Na stronie możesz zaznaczyć opcję, żeby wyszukiwarka wyświetlała dla ciebie tylko przedstawienia w promocyjnych cenach. Strona ewejsciowki.pl daje ci kilka unikalnych możliwości, których raczej nie uświadczysz na innych portalach tego typu:

dostaniesz powiadomienie o zmianie w repertuarze

możesz dokonać wymiany rezerwacji najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem

otrzymasz zwrot pieniędzy za bilet w 24 h lub wymianę na inny termin w razie odwołanie spekaklu

Sprawdzaj opinie na temat spektaklów i podziel się swoją własną

Na stronie możesz zobaczyć oceny interesujących cię spektaklów. Na podstronie każdego z nich możesz przeczytać szczere opinie widzów na temat interesujących sztuk teatralnych. Z pewnością pomoże ci to dokonać trafnego wyboru i da ci pewność, że twoje pieniądze zostały zainwestowane w odpowiedni sposób.

Jednak najciekawszą opcją na stronie jest możliwość zakupu vouchera w różnej kwocie - od 30 do 300 złotych. Jest to tak zwany bilet otwarty, można go użyć tylko raz, wybierając się na dowolne przedstawienie, dostępne na stronie ewejsciowki.pl. Jest to doskonały pomysł na prezent dla bliskiej osoby, która uwielbia teatr i rozrywkę na bardzo wysokim poziomie. Osoba, której ofiarujesz voucher z pewnością znajdzie coś dla siebie, a takie oryginalne prezenty zawsze pozostają na długo w pamięci. Jeśli chcesz sprawić, żeby prezent był jeszcze bardziej wyjątkowy, to możesz zakupić voucher z unikatowym plakatem.