Od czego zależy wynagrodzenie programisty?

Ile zarabiają programiści w Polsce? Statystyki za 2021 rok

W raporcie "Rynek pracy IT w Polsce w 2021 roku", który został przygotowany przez firmę No Fluff Jobs, możemy przeczytać wiele interesujących informacji na temat aktualnej sytuacji specjalistów IT na rynku pracy. Podstawowy trend jest następujący: ofert pracy z każdym rokiem przybywa, a jednocześnie wzrastają zarobki programistów - zwłaszcza tych, którzy znają najpopularniejsze technologie.

Jeśli chodzi o widełki wynagrodzeń, w ogłoszeniach zamieszczonych w 2021 roku, mediana minimalnych widełek wzrosła o 8,33% w porównaniu z 2020 rokiem i wyniosła 13 000 złotych netto. Mediana minimalnych widełek wyniosła w 2021 roku aż 18 400 złotych netto, co było wzrostem aż o 9,5% w stosunku do 2020 roku.

Z roku na rok specjaliści IT mogą liczyć na coraz lepsze wynagrodzenia. Osoby, które decydują się na podjęcie pracy w tym sektorze, zyskują nie tylko pewność wysokich wynagrodzeń, ale także stabilność zatrudnienia. Jest to spowodowane tym, iż zapotrzebowanie na usługi specjalistów IT od lat plasuje się na niezwykle wysokim poziomie i nic nie wskazuje na to, by miało to ulec zmianie w najbliższym czasie.