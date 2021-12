Odbiór techniczny mieszkania – o czym warto pamiętać?

Odbiór techniczny lokalu, jest jednym z najważniejszych momentów w procesie zakupu nieruchomości przed podpisaniem aktu przeniesienia własności. Warto dobrze przygotować się do spotkania odbiorowego, aby nie przeoczyć żadnych usterek lokalu. Jeżeli zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę podczas odbioru mieszkania, zapoznaj się z naszym poradnikiem.

Czym jest odbiór techniczny mieszkania?

Odbiór techniczny mieszkania to sprawdzenie, czy stan techniczny nieruchomości jest zgodny z umową deweloperską i normami budowlanymi. Odbiór lokalu odbywa się po uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie, ale przed oddaniem nieruchomości do użytkowania. W trakcie spotkania odbiorowego należy zgłosić deweloperowi wszelkie nieprawidłowości i usterki lokalu. Na spotkanie można udać się samodzielnie lub w towarzystwie osoby, która specjalizuje się w budownictwie. W trakcie odbioru technicznego zwykle odbywa się przekazanie kluczy do mieszkania.

O czym pamiętać podczas odbioru technicznego mieszkania?

Podczas odbioru technicznego mieszkania trzeba przyjrzeć się wielu ważnym szczegółom. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na metraż lokalu, wykończenie ścian i podłóg, parametry stolarki okiennej i drzwiowej, a także na prawidłowe działanie oświetlenia oraz instalacji elektrycznej, grzewczej i sanitarnej. Pamiętaj, żeby na odbiór techniczny lokalu zabrać ze sobą:

Plan i rzut mieszkania - na ich podstawie można sprawdzić wymiary pomieszczeń, a także rozmieszczenie gniazdek, włączników światła i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Prospekt informacyjny - jest to załącznik do umowy deweloperskiej, w którym znajdują się ważne informacje dotyczące gruntu, budynku oraz standardu prac wykończeniowych.

Przydatne narzędzia i akcesoria - przyda się m.in. poziomica, taśma miernicza, latarka czy próbnik.

Odbiór mieszkania – samodzielnie czy w towarzystwie specjalisty?

Odbiór mieszkania można przeprowadzić samodzielnie lub korzystając z pomocy fachowca. Jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie budownictwa, warto zdecydować się na przeprowadzenie odbioru technicznego w towarzystwie osoby, która posiada wiedzę i doświadczenie w tej kwestii. W przypadku odbioru technicznego mieszkania z profesjonalistą możesz mieć pewność, że wszelkie usterki i niedociągnięcia lokalu zostaną wykryte podczas spotkania odbiorowego.