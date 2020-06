Odkup odszkodowań OC/AC – prosty sposób na zaniżony kosztorys

Zaniżone odszkodowanie OC/AC – problem wielu kierowców

Każdemu właścicielowi auta, które uległo uszkodzeniu bądź całkowitemu zniszczeniu podczas wypadku, przysługuje odszkodowanie w wysokości umożliwiającej przywrócenie stanu pojazdu do stanu sprzed kolizji.

Uzyskanie środków finansowych jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu zdarzenia do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca wykupił OC. Zdarzają się sytuację, że zarówno sprawca, jak i poszkodowany mają wykupioną polisę z bezpośrednią likwidacją szkód (BLS). W takiej sytuacji poszkodowany może zgłosić zdarzenie do swojego towarzystwa, co znacznie przyśpiesza przebieg procedury.

Dalsze postępowanie jest zależne od sytuacji. W przypadku niewielkich uszkodzeń wystarczające jest udokumentowanie zdarzenia zdjęciami i przesłanie ich do towarzystwa – na tej podstawie jest przygotowywany kosztorys naprawy. W poważniejszych sytuacjach konieczne jest przeprowadzenie oględzin rzeczoznawcy.

Co ważne – poszkodowany nie ma obowiązku zaakceptowania wyceny zaproponowanej przez towarzystwo. W sytuacji, gdy uzna on, że oferowana kwota jest zbyt niska i uniemożliwia przeprowadzenie fachowej naprawy samochodu – ma prawo złożyć odwołanie.

Niestety sytuacje z zaniżonym odszkodowaniem zdarzają się niezwykle często. Co gorsza – samo złożenie odwołania nie jest gwarancją, że oferowana kwota ulegnie zmianie. Ubezpieczyciel ma prawo podtrzymać pierwotną wycenę.

Nie należy jednak rezygnować i warto korzystać z innych możliwości pozwalających uzyskać właściwą kwotę odszkodowania OC/AC.

Odkup odszkodowań OC/AC – dobre wyjście w trudnej sytuacji

Wielokrotnie zdarzają się sytuację, że kierowcy chcąc szybko zakończyć sprawę, rezygnują z walki o własne interesy i decydują się na przyjęcie odszkodowania z zaniżonej wartości. Oczywiście mogą oni wejść na drogę sądową. Poszkodowany musi liczyć się jednak z koniecznością poświęcenia czasu i środków finansowych, ale też z możliwością przegrania procesu. W tej sytuacji z pomocą przychodzi inne rozwiązanie – dopłata do odszkodowania.

Odkup odszkodowań OC to inaczej wykup przez zewnętrzną firmę prawa do ubiegania się o wypłatę roszczenia w imieniu osoby poszkodowanej. Rozwiązanie to zapewnia poszkodowanemu wypłatę środków finansowych, zwanych dopłatą do odszkodowania.

Warto pamiętać, że odkup ubezpieczeń może dotyczyć jedynie części spornej roszczenia np. części zaniżonej. Nie obejmuje on części bezspornej, która została już wypłacona przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kto może skorzystać z odkupu szkody OC/AC?

Z dopłaty do odszkodowania OC może skorzystać każdy kierowca, którego pojazd w ciągu ostatnich 3 lat uległ uszkodzeniu bądź zniszczeniu. Co ważne – zdarzenie musi mieć miejsce z winy innego uczestnika ruchu drogowego. W przeciwnym razie z możliwości tej mogą skorzystać jedynie właściciele pojazdów, którzy wykupili własne AC. Co istotne, zarówno skala, jak i wartość szkód nie mają znaczenia. Dopłatę do szkody może uzyskać każdy, bez względu na to, jak poważnej naprawy wymaga pojazd. Jedynym warunkiem uzyskania środków jest zaniżenie odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Równie ważny jest moment skorzystania z dopłaty do odszkodowania. Kierowca może z tej opcji skorzystać zarówno po otrzymaniu kosztorysu i po wypłacie odszkodowania. Nawet jeśli minęło kilkanaście miesięcy od formalnego zakończenia sprawy, poszkodowany może skorzystać z dopłaty do odszkodowania. Terminem przedawnienia roszczeń jest okres 3 lat.

Należy pamiętać, że jedynym kryterium uniemożliwiającym otrzymanie dopłaty jest podpisanie ugody z ubezpieczycielem – oznacza ona bowiem, że kierowca zgadza się na zaproponowane warunki i rezygnujesz z dalszych roszczeń.

Na czym polega odkup odszkodowań?

Wyjaśniliśmy już czym jest odkup odszkodowań, jednak warto dowiedzieć się na czym w praktyce polega ta usługa. Założeniem odkupu odszkodowań jest cesja szkody na rzecz wyspecjalizowanej kancelarii, która w momencie wykupu odszkodowania przejmuje na siebie wszystkie konsekwencje. Wyjaśniając sytuację w prosty sposób, warto przytoczyć przykład.

Właściciel pojazdu zgodził się na zaniżone odszkodowanie w wysokości 4000 zł. Niestety, koszty naprawy samochodu przewyższyły wartość uzyskanych środków. Decydując się na skorzystanie z dopłaty, firma zajmująca się odkupem odszkodowań zaproponowała poszkodowanemu dodatkowe 2000 zł w zamian za przekazanie praw do szkody. Zatem całkowite odszkodowanie, jakie uzyska kierowca wyniesie 6000zł.

W takiej sytuacji kierowca nie musi martwić się dalszym przebiegiem sprawy, tym czy firmie uda się uzyskać większą kwotę niż wartość dopłaty, czy też nie. Co więcej, po zawarciu stosownej umowy, uzyskuje on określoną w dokumencie kwotę z możliwością jej dowolnego wykorzystania. Oznacza to, że może, ale nie musi wykorzystać jej na cele związane z naprawą auta.

Jak przebiega proces odkupu szkody?

Pierwszym, najważniejszym krokiem, jaki musi wykonać poszkodowany, jest nawiązanie kontaktu z firmą zajmującą się odkupem odszkodowań. W zależności od wybranej jednostki może ona przeprowadzić bezpłatną analizę złożonego wniosku i dołączonych dokumentów. W ich skład powinny wejść głównie kosztorysy uzyskane od firmy ubezpieczeniowej wyceniające szkodę oraz decyzja wypłaty odszkodowania.

Na podstawie przekazanych dokumentów, pracownicy firmy mogą określić wysokość ewentualnej dopłaty do uzyskanej rekompensaty. Należy pamiętać, że dopłata do odszkodowania w tej sytuacji to cena, jaką poszkodowany może uzyskać od firmy odkupującej odszkodowanie. Po uzyskaniu stosownych informacji, klient może podjąć decyzję czy cena odkupu jest dla niego satysfakcjonująca, czy też nie.

Sam przebieg procesu jest szybki i prosty. Już na podstawie pierwotnej analizy złożonych dokumentów można uzyskać wycenę odszkodowania komunikacyjnego, przygotowaną przez firmę zajmującą się odkupem OC. Kolejny krok to formalności związane z zawarciem stosownej umowy, a następnie obowiązki leżą już po stronie firmy, która nabyła szkodę. Czynności te są związane z negocjacjami z firmą ubezpieczeniową o wypłatę wyższej rekompensaty. Dość często zakończenie tych spraw ma miejsce w sądzie, jednak co ważne dla poszkodowanego – nie bierze on udziału w postępowaniu, gdyż nie jest już stroną sprawy.

Jakie są zalety odkupu odszkodowania?

Odkup odszkodowań niesie za sobą wiele zalet. Do najważniejszych należy fakt, że uzyskane w ramach dopłaty środki są poszkodowanego, bez względu na ostateczny wynik przeprowadzonych negocjacji czy też procesu sądowego. Nawet w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie będzie niekorzystne dla firmy, Klient zachowuje kwotę przekazaną zgodnie z zawartą umową.

Kolejną korzyścią jest fakt, że właściciel pojazdu otrzymuje dopłatę już kilka dni po podpisaniu umowy. Oznacza to, że nie musi czekać na zakończenie sporu czy też rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. W takiej sytuacji odpowiedzialność spoczywa po stronie firmy wykupującej odszkodowanie.

Co równie istotne – kwotę odkupu właściciel poznaje jeszcze przed podpisaniem umowy. Ma więc pewność, ile wyniesie całkowita wartość odszkodowania za uszkodzony pojazd.

Warto wybrać profesjonalne wsparcie specjalistów

Właściciel uszkodzonego pojazdu, korzystający z opłaty do ubezpieczenia OC może zapomnieć o całej sprawie i zająć się naprawą auta. Nie musi, więc wysyłać żadnej korespondencji do towarzystwa ani brać udziału w dalszym postępowaniu. Wszelkie obowiązki z tym związane bierze na siebie kancelaria, która odkupiła szkodę.

Jedną z czołowych firm na rynku w tej branży jest Take Care Polska – Odkup odszkodowań . Proponują oni wysokie dopłaty, gdyż po przeprowadzonej analizie wiedzą, że mogą poprowadzić sprawę w odpowiedni sposób, który pozwoli im uzyskać duże odszkodowanie.

Dlaczego jeszcze warto skorzystać z odkupu szkody komunikacyjnej?

Jest to dobre rozwiązanie z uwagi na:

maksymalnie wysokie dopłaty,

krótki czas rozpatrywania sprawy,

szybką wypłatę pieniędzy,

profesjonalną i przyjazną obsługę.

Jesteś zainteresowany? Wystarczy, że skontaktujesz się z Take Care Polska i wyślesz zgromadzone w sprawie dokumenty. Przedstawiciel firmy skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najszybszym terminie. Wybierając Take Care Polska, wybierasz wygodne, uczciwe i bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli Ci uzyskać korzystniejszą rekompensatę za szkody. Szczegółowe informacje o dopłatach do odszkodowań możesz znaleźć na www.take-care.com.pl