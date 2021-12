Odrzucenie spadku - na czym polega?

Adwokat Iwo Klisz, autor bloga https://zachowek.biz.pl/ wyjaśnia, że zasadniczo istnieją dwie możliwości - spadek można przyjąć albo go odrzucić. Nie ma niczego pomiędzy. Jeżeli spadkobierca przyjmie spadek, stanie się jego pełnoprawnym właścicielem. Jeżeli spadek odrzuci, spadkobiercą zostanie ktoś inny. Nie można odrzucić części spadku, a innej jego części przyjąć. Jedynym wyjątkiem jest tutaj skomplikowany testament, jednak tutaj konieczna jest już fachowa porada prawnika. Zasadniczo jednak możesz jedynie przyjąć spadek bądź go odrzucić, a na podjęcie decyzji masz 6 miesięcy.

O czym trzeba wiedzieć przy przyjęciu spadku?

Przyjęcie spadku wprost oznacza, że stajesz się pełnoprawnym spadkobiercą. Cały majątek zmarłego staje się Twoją własnością lub współwłasnością w zależności od danej sytuacji. Własność jest jednoznaczna z odpowiedzialnością i koniecznością utrzymania majątku i dokonywania wszelkich opłat z nim związanych. Warto wiedzieć, że majątek spadkobiercy to nie tylko te pozytywne kwestie, ale także jego długi, które obciążą Twój majątek. Możliwe jest także tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Co to oznacza? Mówiąc najprościej, oznacza to, że majątek spadkodawcy miesza się z Twoim, ale różnicą jest fakt, że Twoja odpowiedzialność za długi spadkowe zostaje ograniczona wartością spadku.

Jakie są skutki odrzucenia spadku?

Spadku nie musisz przyjmować, możesz go odrzucić. Czasem okazuje się, że jest to najlepsze rozwiązanie, np. wówczas, gdy sprawy spadkowe są skomplikowane. Osoba, która odrzuca spadek nie jest spadkobiercą i nie ma do majątku żadnych praw. Dotyczy to również pamiątek czy innych drobiazgów o znaczeniu sentymentalnym. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie spadku, w kolejce do dziedziczenia ustawowego tuż za Tobą stoją Twoje dzieci. Mogą one również odrzucić spadek, o ile są pełnoletnie. Jeżeli są małoletnie, o sprawach majątkowych decyduje zgoda sądu opiekuńczego, sprawa jest więc o wiele bardziej skomplikowana.Spadkobierca, który odrzuca spadek jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Nie dziedziczy żadnych długów, ale też nie otrzymuje żadnego majątku.

Jak odrzucić spadek bądź go przyjąć?

Jeżeli spadkobierca chce odrzucić spadek, powinien złożyć stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub przed notariuszem. Korzystniejsze jest załatwienie tej sprawy przed notariuszem, gdyż wszystkie formalności można zamknąć w ciągu jednego dnia. W przypadku sprawy sądowej trwa to o wiele dłużej. Jeżeli spadkobierca przyjmuje spadek, również składa oświadczenie o jego przyjęciu. Przyjęcie spadku następuje także na skutek upływu określonego czasu od chwili, w której spadkobierca dowiedział się, że ma prawo do spadku. Na przyjęcie bądź odrzucenie spadku spadkobierca ma jedynie 6 miesięcy od chwili, w której dowiedział się, że na mocy ustawy lub testamentu został powołany do spadku.

W momencie otwarcia spadku, czyli od momentu śmierci spadkodawcy spadek jest nabywany przez spadkobiorcę w sposób warunkowy, do czasu, aż podejmie on ostateczną decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

undefined