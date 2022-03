Odzież na siłownię - jak wybrać?

Odzież na siłownię — na jakie rozwiązania stawiać?

Ubrania na siłownię powinny być przede wszystkim wygodne. Tak samo wybierasz obuwie na trening. Spodnie, kurtki, bluzki, staniki sportowe czy szorty powinny ci gwarantować wygodę. Oznacza to więc idealne dopasowanie do sylwetki, stabilne na niej ułożenie. Komfort na siłowni oznacza na przykład, że spodnie się nie rolują na brzuchu podczas wykonywania ćwiczeń, wszystko utrzymuje się na miejscu, a ty myślisz tylko o wykonywanym ćwiczeniu, a nie o tym, jak wyglądasz. W zależności od tego, jaki fitness uprawiasz — czy jest to boks, ćwiczenia aerobowe, z obciążeniem czy może znacznie lżejszy pilates albo zdrowy kręgosłup, możesz znaleźć rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb.

Z czego powinny być ubrania treningowe?

Robiąc zakupy w sklepie sportowym, warto, abyś dużą uwagę przywiązywała przede wszystkim do materiału, z jakiego uszyte są ubrania sportowe. Produkcja tego typu odzieży to nie tylko kwestia dokładnego szycia, przywiązywania wagi do wykończenia, które nie będzie podrażniać skóry. To także wybór materiałów oddychających, które są w stanie zapewnić ci maksymalny komfort podczas treningu. Mowa oczywiście o odzieży funkcjonalnej, która jest wykonana z materiałów odprowadzających wilgoć na zewnątrz, a nie wchłaniających ją jak gąbka. W tym drugim przypadku twoja skóra byłaby mokra, ubranie przyklejone do ciała, a efekt dyskomfortu rósłby z każdą minutą treningu. Aby uchronić cię przed taką niewygodą, która skutecznie rozprasza, producenci proponują odzież oddychającą, o dobrej paroprzepuszczalności, która odprowadza wilgoć na zewnątrz, utrzymując skórę idealnie suchą podczas treningu. To bardzo cenne rozwiązanie na co dzień, ale w chłodniejsze dni docenisz je szczególnie. Funkcjonalna odzież pozwala ciału cały czas swobodnie regulować równowagę termiczną, dzięki czemu chroni przed przegrzaniem, które po wyjściu z siłowni na chłodne zewnętrze, mogłoby okazać się niebezpieczne.

Odzież sportowa — na co zwracać uwagę?

Estetyka też jest ważna, co do tego nie ma wątpliwości. Warto szukać ubrań na siłownię w swoim stylu. Wygoda i funkcjonalność powinny być jednak na pierwszym miejscu. Podczas ćwiczeń masz myśleć o ich, a nie o tym, że coś się zsuwa, skóra robi się nieprzyjemnie śliska lub zwracać uwagę na jeszcze inne problemy ze strojem.