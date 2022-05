Ogrzewanie domu energią elektryczną - czy to jedyna słuszna opcja w obecnych czasach?

Okres wiosenno-letni to w praktyce jedyny właściwy moment na ewentualną zmianę sposobu ogrzewania domu. Dodatnia temperatura zewnętrzna sprawia, że tymczasowy brak dostępu do źródła ciepła, nie staje się decydującą przeszkodą podczas procesu montażu nowego systemu. Z tego względu właśnie teraz warto rozważyć potencjalną zmianę wykorzystywanej technologii i być może zrezygnować z ogrzewania domu węglem, gazem czy pelletem.

Pompa ciepła jest urządzeniem służącym do ogrzewania pomieszczeń budynku oraz wody użytkowej. Dzięki temu, że wykorzystuje w tym celu energię zewnętrzną czerpaną ze środowiska, jest rozwiązaniem proekologicznym. Jest ona elementem większego systemu składającego się z źródła dolnego (gruntu, wody bądź powietrza), samej pompy (która czerpie ciepło z otoczenia i zmienia je na jego postać użytkową) oraz źródła górnego (czyli instalacji grzewczej budynku). Swoim wyglądem przypomina natomiast niewielkich rozmiarów lodówkę, a sama inwestycją w nią jest wspierana szeregiem rządowych dofinansowań.

Inną alternatywą wykorzystywania energii elektrycznej w celach grzewczych jest piec elektryczny. Większość kotłów elektrycznych to małe oraz lekkie urządzenia wiszące, które przeznaczone są do ogrzewania krążącej w instalacji wody grzewczej (piece jednofunkcyjne). W przypadku pieców akumulacyjnych, które ‘gromadzą’ ciepło, mowa jest o urządzeniach o bardzo dużej pojemności cieplnej. Działają one w dwóch stałych cyklach - ładowania i rozładowywania, podczas których przetwarzane i magazynowane jest ciepło z energii elektrycznej. Innym rozwiązaniem są z kolei piece elektryczne dwufunkcyjne, które jako urządzenia stojące, zazwyczaj wyposażone są w specjalny zasobnik ciepłej wody użytkowej.

Zarówno pompy ciepła, jak i piece elektryczne wyróżniają się niezwykłą wydajnością, komfortem użytkowania, bezpieczeństwem oraz estetycznym wyglądem. Sprzyjają one środowisku oraz sprawiają, że nie ma konieczności adaptowania oddzielnego pomieszczenia na składowanie opału. W połączeniu z fotowoltaiką, niemal całkowicie gwarantują niezależność energetyczną.

‘W tej chwili energia elektryczna to jedyne pewne źródło energii’ - mówi Bartłomiej Klekner, prezes lubelskiej firmy Sun Fee. ‘Wiele osób wciąż błędnie utożsamia urządzenia elektryczne z wysokimi rachunkami za prąd. Aktualnie to właśnie on jest najbezpieczniejszą oraz najstabilniejszą cenowo opcją. Nie zapominajmy również o tym, że Polska jest w bardzo dużym stopniu uzależniona od dostaw gazu z Rosji, a aktualna sytuacja na Ukrainie oraz relacje z naszym wschodnim partnerem energetycznym jakim jest Rosja, są bardzo kontrowersyjne’ - dodaje. ‘Czy w Polsce zabraknie gazu? - Tego jeszcze nie wiemy, ale nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że w najbliższych miesiącach szalenie on zdrożeje’ - podsumowuje Klekner.

Sun Fee to firma specjalizująca się w odnawialnych źródłach energii. Jako prekursor lubelskiej fotowoltaiki, rozszerzył swoją ofertę zarówno o pompy ciepła, jak i piece elektryczne.

‘Na zmianę sposobu ogrzewania warto zdecydować się wtedy, kiedy temperatury zewnętrzne są względnie wysokie - czyli właśnie teraz. Wielu naszych klientów podejmuje decyzje również o zintegrowaniu pieca elektrycznego lub pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną. Takie połączenie to ogromna autonomia energetyczna oraz inwestycja, która w bardzo krótkim czasie się zwraca’ - podsumowuje Klekner.

