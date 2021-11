Olejek CBD: dawkowanie i stosowanie. Czy olejek CBD można kupić w Lublinie?

Aby jednak olejek CBD mógł zadziałać jak należy, konieczne są: dobranie odpowiedniej dawki kannabidiolu oraz jego systematyczna suplementacja. Jak ustalić optymalną porcję? Co wpływa na reakcję organizmu na CBD? Przekonajmy się.

Dawkowanie CBD

Nie istnieje jedna określona porcja CBD, która byłaby skuteczna w łagodzeniu konkretnych dolegliwości. Prawda jest taka, że ustalenie swojej idealnej dawki kannabidiolu wymaga odrobiny cierpliwości i uwagi. Każdy z nas reaguje na CBD w odmienny sposób, mamy inne problemy zdrowotne, a także różny tryb życia.

Do podstawowych czynników, wpływających na działanie CBD w organizmie należą:

masa ciała,

indywidualna reakcja na kannabidiol,

stan zdrowia,

metabolizm,

sposób żywienia i poziom aktywności fizycznej.

Najpopularniejsza metoda na ustalenie dawki CBD, sprowadza się do rozpoczęcia suplementacji od najniższego progu dawkowania i stopniowego zwiększania porcji olejku w kolejnych tygodniach. Na podstawie prowadzonych obserwacji w łatwy sposób można określić, w którym momencie zaobserwowano efekty, np. lepszy sen, mniejsze zmęczenie, zwiększoną odporność na stres, większy spokój, złagodzenie bólu.

Najniższy próg dawkowania to w większości przypadków 10 - 20 mg CBD na dobę, co wyraża się przelicznikiem 0,2 mg CBD na kilogram masy ciała. Dawkę startową należy przyjmować przez tydzień - jest to uśredniony okres, w którym powinny być widoczne efekty suplementowania CBD.

Jeśli jednak w tym czasie nie zaobserwowano żadnych korzystnych zmian w samopoczuciu, początkową porcję należy zwiększyć o dodatkowe 5 - 10 mg CBD na dzień. Każda kolejna powiększona dawka CBD powinna być zwieńczona tygodniową obserwacją stanu zdrowia. Twoja idealna porcja to taka, przy której wyraźnie lepiej się czujesz i możesz zdecydowanie stwierdzić: CBD na mnie działa!

Co istotne, przyjęty podjęzykowo kannabidiol, utrzymuje się we krwi przez ok. 6 godzin. Z tego względu, swoją dobową dawkę CBD rozsądnie jest podzielić na 2 - 3 porcje. Dla przykładu, jeśli Twoje ustalone dzienne zapotrzebowanie na CBD wynosi 25 mg, możesz rozłożyć to w następujący sposób:

10 mg CBD rano,

15 mg CBD wieczorem.

Jak przyjmować olejek CBD?

Suplementacja olejkiem CBD jest dziecinnie prosta:

Nabierz określoną porcję olejku za pomocą pipety. Zaaplikuj olejek na błonę śluzową znajdującą się pod językiem. Postaraj się przytrzymać olejek pod językiem przez ok. 60 sekund, a następnie połknij.

Aby odczuć oczekiwane efekty suplementacji olejkiem CBD, warto zadbać o jego jak najwyższą przyswajalność. Istnieje kilka wskazówek, które zwiększają szansę na maksymalne wykorzystanie kannabidiolu podawanego za pomocą olejku.

Aplikuj olejek CBD pod język

Olejek zakropiony na błonę śluzową pod językiem wchłaniany jest bezpośrednio do krwi. Dzięki temu, CBD działa na organizm w przeciągu kilkunastu minut od podania. Gdyby ten sam olejek został od razu połknięty, jego czas wchłaniania wydłużyłby się do 60 - 120 minut. Trzeba przyznać, że taka różnica robi wrażenie.

Kolejną kwestią, przeważającą szalę na korzyść podjęzykowej aplikacji olejku jest tzw. intensywny metabolizm pierwszego przejścia (ang. first pass effect). Pojęcie to informuje o skomplikowanej drodze, którą musiałby pokonać kannabidiol połknięty tuż po podaniu. W pierwszej kolejności, spora część CBD zostałaby usunięta z organizmu w nienaruszonym stanie lub w postaci koniugatów glukuronidu. Pozostała część CBD musiałaby zmierzyć się z działaniem enzymów trawiennych i z metabolizmem w wątrobie.

Każdy następny etap “trawienia” CBD przez układ pokarmowy sprawia, że do krwioobiegu wchłania się niewielki procent z tego, co zostało podane. Cały ten ambaras wynika z faktu, że CBD jest cząsteczką rozpuszczalną w tłuszczach, o słabej rozpuszczalności w wodzie. Z jednej strony przyswojenie takiej substancji stanowi poważne wyzwanie dla organizmu, z drugiej, wiedzę tą można wykorzystać do dodatkowego zwiększenia przyswajalności CBD.

Z olejku zaaplikowanego pod język zdecydowana większość kannabidiolu wchłania się bezpośrednio do krwi. Jednak część CBD zostaje następnie połknięta, po czym przechodzi przez układ pokarmowy. Aby maksymalnie wykorzystać rozpuszczalne w tłuszczach CBD, dobrze jest podać je bezpośrednio po posiłku, i to najlepiej takim, który zawiera tłuszcze (np. dodatek oleju roślinnego, awokado czy masła orzechowego).

Zażywaj olejek systematycznie

Kluczem do sukcesu - oprócz dobrania dawki CBD i odpowiedniej techniki stosowania - jest regularne i sumienne zażywanie olejku. Tylko systematyczna podaż olejku CBD daje możliwość odczucia wymiernych korzyści stosowania kannabidiolu. Suplementacja z doskoku z pewnością takiego efektu nie da.

Mając to na względzie, warto powiązać stosowanie olejku CBD z konkretnymi, codziennymi aktywnościami. Może być to mycie zębów, posiłki, czy inna stała czynność. Najważniejsze, aby suplementacja olejkiem CBD stała się nawykiem, nieodzowną częścią dnia.

Niezwykle istotna jest także wygoda dawkowania. Coraz więcej producentów zwraca na to uwagę i sprzedaje olejki w większych, 30 ml butelkach, z pipetami posiadającymi miarkę. W Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek CBD jest mocno rozwinięty, jest to praktycznie standard. Dlaczego?

Otóż pipety posiadające podziałkę zapewniają precyzyjne podanie odpowiedniej porcji CBD. Nie ma tutaj miejsca na pomyłkę, odmierzanie kropel przed lustrem czy nabieranie olejku “na oko”. Wręcz przeciwnie - aplikacja olejku jest łatwa i przyjemna. A nie od dziś wiadomo, że bezproblemowe czynności dużo łatwiej przekuć w nawyk.

W razie potrzeby, skonsultuj się z lekarzem

Osoby chore oraz przyjmujące na stałe leki, przed rozpoczęciem suplementacji kannabidiolem powinny omówić ten pomysł z lekarzem. CBD - jako substancja metabolizowana przez cytochrom P450 w wątrobie - może wchodzić w interakcje z wieloma lekami, m.in. stosowanymi w chorobach układu krążenia. W efekcie, kannabidiol może zmniejszać lub nasilać działanie leków, tym samym ingerując w ich końcowy efekt terapeutyczny.

CBD, pomimo wielu udokumentowanych i potwierdzonych właściwości, nie powinien być stosowany jako element leczenia na własną rękę. Pamiętajmy, że olejki konopne należą do grupy suplementów diety i z takim przeznaczenie powinny być stosowane. Co prawda, w wielu przypadkach bardzo dobrze sprawdzą się jako wsparcie standardowych form terapii różnych poważnych schorzeń, jednak każdorazowo wymagana jest tutaj konsultacja lekarska.

Gdzie w Lublinie można kupić olejek CBD?

Zaopatrzenie się w olejek CBD w tak dużym mieście jak Lublin nie powinno stanowić najmniejszego problemu. Olejki CBD można kupić w specjalnych sklepach z produktami konopnymi, sklepach zielarskich czy samoobsługowych automatach umiejscowionych chociażby w galeriach handlowych. Możliwości jest naprawdę wiele.

Mimo wszystko, najbardziej popularnym i w praktyce najbezpieczniejszym sposobem zakupu olejku CBD, jest nabycie go drogą internetową. Plusem zakupów online jest możliwość wyboru konkretnego produktu, przejrzenia strony producenta, sprawdzenia aktualnych badań - jednym słowem potwierdzenie jakości poszukiwanego preparatu.

Gwarancją zadowolenia jest wybór suplementu wysokiej jakości. Dobrym przykładem takiego olejku jest konopio - na stronie można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat sposobu produkcji olejku, składu czy właściwości kannabidiolu. Dostępny jest także niezwykle praktyczny kalkulator dawkowania, który zdecydowanie ułatwia i przyspiesza ustalenie swojej optymalnej dawki CBD.

Olejki konopio posiadają precyzyjne pipety z 4-stopniową miarką, umożliwiającą podanie CBD co do miligrama. Jeśli więc poszukujesz bezpiecznego i sprawdzonego olejku CBD koniecznie zajrzyj na konopio.pl. i dołącz do grona zadowolonych klientów.