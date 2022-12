Olejek CBG - nowy, lepszy następca CBD?

CBD czy CDG - który olejek wybrać i jak to zrobić?

Wybór najlepszego olejku konopnego nie jest łatwy, ponieważ na rynku sprzedaży istnieje bardzo duży wybór różnego rodzaju produktów o zmiennej zawartości substancji, wykonanych z różnych odmianach, a także poprzez odmienne procesy ekstrakcji. Wiele olejków z konopi różni się także pomiędzy sobą ceną oraz właściwościami, jest więc przeznaczona do stosowania w różnych typach schorzeń. Olejki CBD głównie z powodu swojej popularności oraz uniwersalności w stosowaniu jest z pewnością wyborem przeznaczonym dla osób zmagających się z różnymi przypadłościami. Wielu producentów posiada produkty o różnej zawartości procentowej substancji czynnej i w zależności od potrzeb jest to 5, 10, a nawet 30% związków czynnych. Pozwala to na swobodny wybór preparatu najlepiej dostosowanego do potrzeb użytkownika. W przypadku CBG zastosowanie jest przeznaczone na poszczególne schorzenia mające swoją przyczynę w stanach zapalnych lub neurodegeneracyjnych i zazwyczaj właśnie w tych, określonych przypadkach są one zalecane przez terapeutów.