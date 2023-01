Opieka osób starszych w Niemczech. Samodzielny wyjazd czy praca z agencją?

Opieka seniora w Niemczech na własną rękę

Jednym ze sposobów zdobycia pracy w opiece jest wyjazd na własną rękę. Samodzielny wyjazd wiąże się jednak z obowiązkiem dopilnowania kilku ważnych kwestii. W pierwszej kolejności jest to oczywiście legalna umowa oraz ubezpieczenie. Niestety wyjazdy na własną rękę najczęściej okazują się być pracą na czarno, czyli bez umowy. W dodatku bez tego dokumentu opiekunka seniora nie ma gwarancji wypłaty środków. Wiąże się to również z brakiem ubezpieczenia. Oznacza to, że opiekunka nie będzie mogła skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec. Dodatkowo praca bez umowy jest nielegalna i mogą spotkać nas niemiłe konsekwencje tej decyzji. Za pracę na czarno w Niemczech grożą wysokie kary pieniężne, zakaz pracy, a nawet wydalenie z kraju.

Rzetelne oferty pracy w opiece osób starszych

Chcesz rozpocząć pracę w zawodzie opiekunki osób starszych w Niemczech? Sprawdzonym sposobem jest wyszukanie stabilnej firmy z dobrymi opiniami. Przykładem takiego pracodawcy jest firma Veritas Opieka. Jest to agencja opiekuńcza zajmująca się kompleksową organizacją wyjazdów opiekunek osób starszych do Niemiec. Firma gwarantuje legalną pracę i wysokie zarobki. Średnia pensja bazowa w tej agencji to 1800 € netto miesięcznie. Warto wiedzieć również, że na miejscu w Niemczech opiekunka nie płaci za zamieszkanie i wyżywienie. Pozwala to dodatkowo zaoszczędzić na kosztach utrzymania. Firma pomaga również w dopełnieniu wszelkich formalności i zapewnia opiekę doświadczonego koordynatora. Veritas Opieka posiada bogatą bazę ofert pracy dla opiekunek osób starszych w Niemczech. Dzięki temu możesz znaleźć ofertę odpowiednią do Twoich oczekiwań. Niezależnie czy poszukujesz pracy w opiece od zaraz czy innego rodzaju zlecenia - podczas wyboru otrzymasz pomoc doświadczonego specjalisty. Szukasz pracy w opiece? Sprawdź najnowsze zlecenia w Veritas Opieka: Praca dla opiekunek w Niemczech.