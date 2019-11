Opiekunki osób starszych w Niemczech - Codzienna higiena i pielęgnacja seniora. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę.

Opiekunka w Niemczech – praca tylko dla ludzi o wyjątkowej empatii.

Postępujący brak samodzielności jest niejednokrotnie powodem silnego zakłopotania u osób starszych. Niemożność wykonania podstawowych czynności ze względu na liczne schorzenia jest przy tym niezwykle frustrujący. Nic więc dziwnego, że do pierwszych kontaktów z podopiecznym należy podejść z ogromną dozą wyczucia i delikatności. Niezwykle ważne jest, by uzyskać jak najwięcej informacji o stanie zdrowia osoby, która zostanie nam powierzona pod opiekę. Wiedza ta może okazać się kluczowa przy podejmowaniu decyzji, jakie czynności nasz podopieczny może podjąć samodzielnie, a które z nich zawsze będą wymagały naszej obecności. Po uzyskaniu niezbędnych informacji kolejnym krokiem jest nawiązanie pozytywnego i opartego na głębokim szacunku kontaktu. Osoby starsze często same najlepiej wskażą, jakie utrudnienia towarzyszą im w życiu codziennym. Właśnie dlatego spokojna, życzliwa rozmowa jest podstawą owocnej współpracy. Pamiętajmy, że na początek należy uzyskać zgodę na wykonywanie poszczególnych czynności higienicznych od samego podopiecznego. Podejście przedmiotowe jest bowiem dokładnie tym, czego starsze osoby boją się najbardziej. Nawet, jeśli nie są w stanie samodzielnie funkcjonować, nie chcą być w żaden sposób ubezwłasnowolnione. Szacunek i umiejętność łagodnego i taktownego zachowania w tym zakresie są więc podstawą pracy w zawodzie opiekuna. Dla usprawnienia kontaktu warto również przypomnieć sobie słownictwo, jakim posługują się na co dzień dla opisania poszczególnych czynności higienicznych Niemcy. Opiekunki będą w ten sposób w stanie zareagować szybko na potrzeby osoby starszej, którą się zajmują.

Opiekując się osobą starszą najpierw zachowajmy podstawowe zasady higieny.

Gdy znamy już zakres naszych obowiązków, związanych z codzienną higieną naszego podopiecznego, musimy jeszcze pamiętać o pewnych kwestiach, powiązanych z ich wiekiem i stanem zdrowia. Skóra osób starszych jest delikatna, są też one szczególnie narażone na powikłania spowodowane zakażeniami bakteryjnymi. Właśnie dlatego opiekując się nimi musimy dbać o regularne mycie rąk. Pozwoli to uchronić ich organizm przed kontaktem z drobnoustrojami, które mogłyby spowodować spustoszenie w ich delikatnym organizmie. Po części przypomina to podejście, jakie przyjmujemy podczas opieki nad dziećmi, których organizm również nie jest w stanie skutecznie poradzić sobie ze wszystkimi zagrożeniami. Z tego samego względu należy zadbać o szczególną higienę przy przygotowywaniu posiłków.

O czym należy pamiętać przy kąpieli?

Wiele kontrowersji i obaw związanych jest zawsze z tematem higieny całego ciała. Dla osoby starszej jest to temat bardzo delikatny, budzący często ich zawstydzenie. Dlatego ważne jest, by do owego zadania podchodzić w sposób naturalny i całkowicie profesjonalny. Pozwólmy naszemu podopiecznemu samodzielnie wykonać wszelkie czynności, które jest w stanie zrobić, jeśli tylko ma takie życzenie. Być może zajmie mu to więcej czasu, ale zachowa w ten sposób własną decyzyjność i będzie mieć poczucie, że szanujemy granice przez niego stawiane. Niejednokrotnie zamontowanie w łazience specjalnych uchwytów i dobrego oświetlenia rozwiązuje w znacznej mierze kwestię higieny, a praca opiekunki ogranicza się wtedy do przygotowania przyborów higienicznych i środków czystości. Dobrym pomysłem są również antypoślizgowe dywaniki i maty. Upadek w wyniku poślizgnięcia może się w przypadku starszych osób skończyć nie tylko problemem ze wstaniem. Czasem efektem jest bolesne złamanie, gdyż jej kości są bardziej kruche niż kiedyś. Właśnie dlatego obecność dobrej maty antypoślizgowej może zadecydować o chęci podjęcia samodzielnej kąpieli. Po myciu zawsze należy pamiętać o smarowaniu ciała tłustymi kremami, gdyż z wiekiem organizm nie jest w stanie zapewnić skórze odpowiedniego nawilżenia.

W przypadku osób leżących, istotne jest regularne mycie całego ciała, szczególnie w miejscach, które są narażone na kontakt z różnego rodzaju wydzielinami. Mycie całego ciała powinno się odbywać dwa razy dziennie. Dla komfortu psychicznego pamiętajmy, by odsłaniać tylko te części ciała, które są aktualnie myte. Powoduje to zdecydowanie mniejsze skrępowanie i nie naraża organizmu na wyziębienie. Niektóre osoby starsze noszą pieluchomajtki. Częsta ich zmiana podnosi komfort życia, niwelujemy także w ten sposób ryzyko nieprzyjemnych infekcji. Należy też dbać o regularną zmianę pościeli i stosowanie dobrej jakości podkładów higienicznych na łóżko.

Opiekunki w Niemczech dbają także o drobne szczegóły.

W tym miejscu warto wspomnieć o higienie jamy ustnej. Nasi podopieczni często będą się zmagać z brakiem uzębienia. W takim wypadku należy pilnować, by podopieczny zdejmował na noc protezę. Jej czyszczenie odbywa się przy użyciu miękkiej szczoteczki i środków dedykowanych do mycia protez. Raz na dwa tygodnie konieczne jest przeprowadzenie jej dezynfekcji przy użyciu specjalistycznych płynów.

Tym, co decyduje o dobrym samopoczuciu podopiecznego są też ostatnie szlify w postaci zadbanych paznokci i starannie uczesanych włosów. Ładne dobrana fryzura jest też często bardzo ceniona, szczególnie przez kobiety. Jeśli dodać do tego czyste i gustowne ubranie, z pewnością zostanie to docenione przez osobę, którą się zajmujemy. Da jej to poczucie komfortu psychicznego, co często przekłada się na większą pewność siebie i większą chęć do podejmowania różnych aktywności. Dlatego nie szczędźmy tego rodzaju dbałości naszym podopiecznym.

