Opinia klienta FXGM

FXGM podlega także autoryzacji przez Biuro Usług Finansowych, czyli FSB Republiki Południowej Afryki (numer autoryzacyjny to 47709). Forex zapewnia swoim klientom sporą ilość zarówno narzędzi, jak i zasobów, przydatnych w celu realizacji inwestycji (kupna albo sprzedaży par walutowych). Firma posiada dobrze rozwiniętą platformę transakcyjną PROfit, dostępnej w wersji internetowej i mobilnej. FXGM umożliwia także inwestorom dostęp do tak zwanej akademii handlu Forex. Dzięki niej każdy może skorzystać z samouczków, ważnych informacji dotyczących strategii inwestowania, wykresów walut, usług sms czy kalendarzy ekonomicznych.

Dostępne rodzaje kont na FXGM

Konto Discovery stworzone dla Forex Trasera. Jego użytkownik musi mieć na koncie od 200 do 9999 dolarów. Konto gwarantuje także ochronę pierwszych 5 pozycji na rynku Forex. Dodatkowo inwestor może skorzystać z darmowego szkolenia, bezpłatnych e-booków, konta osobistego, bezpłatnych seminariów internetowych. Konto Srebrne dla klientów mających saldo konta na poziomie od 10000 dolarów do 29999 dolarów. Konto to ma wszystkie zalety konta Discovery, dodatkowo udzielane są zniżki na towary. Konto Gold mogą założyć inwestorzy z saldem konta na poziomie od 30000 do 49999 dolarów. Ma wszystkie zalety konta srebrnego, również rabaty na towary czy inne zniżki na rynku Forex, zniżki na indeksy czy dostęp do centrów handlowych dostępny przez okres dwóch miesięcy. Konto diamentowe dla inwestorów rynku Forex o saldzie konta od 50000 do 99999 dolarów. Konto to daje ochronę pierwszych 5-10 inwestycji, a także dużo innych korzyści. Klient uzyskuje między innymi rabaty spread na wszystkich głównych kursach rynku Forex, oprócz tego dostaje osobistego agenta obsługi klienta, czy dostęp do centralnego handlu na 3 miesiące i spread rabaty na towary. Konto Vip dla klientów o saldzie konta na poziomie powyżej 100000 dolarów. Posiada wszystkie korzyści konta diamentowego i 4 miesiące dostępu do centrów handlowych.

Platformy handlowe

FXGM umożliwia korzystanie z dwóch różnych platform transakcyjnych, czyli Mobile PROfit oraz WebPROFIT.

Korzyści platformy handlowej WebPROFIT:

aktualizacja wszystkich informacji w czasie rzeczywistym

brak funkcji pobierania

handel CFD, handel towarami, transakcje na rynku Forex

analiza finansowa i udostępnione wykresy

Platforma mobilna pomocna przy transakcjach PROfit na rynku Forex została udostępniona za pośrednictwem AppStore i sklepy Play. Swoją funkcjonalnością przypomina bardzo internetową platformę transakcyjną. Handlowcy działający na rynku Forex mogą bez trudu zmieniać pozycje, przeglądać wykresy czy cieszyć się niezwykle żywymi ofertami.

Korzyści mobilnej platformy:

szybki i prosty dostęp do wszystkich aktualności finansowych

handel, wykresy oraz ceny pokazywane są tylko w czasie rzeczywistym

łatwa przeprowadzanie transakcji na rynku Forex

Depozyt

FXGM udostępnia wiele wszelkiego rodzaju bezpiecznych depozytów. Między innymi można wymienić: przelewy bankowe czy karty kredytowe. Broker ułatwił swoim inwestorom transfer środków w sposób bezpośredni na platformę transakcyjną, wykorzystując do tej czynności karty MasterCard oraz Visa.

Rynki

Podstawowym rynkiem, na którym działa FXGM jest oczywiście Forex. Jednak broker udostępnia także szereg innego rodzaju produktów CFD, zaliczamy do nich na przykład akcje, indeksy, towary, kryptowaluty. CFD odznacza się niskimi kosztami spreadu na kontraktach, gdyż wynoszą one 0,001 na parach FX spot (EUR/CAD oraz AUD/CAD).



Do akcji zaliczyć można: Old Mutual PLC, Pfizer, Santander, Spotify, SwedBank, Total, Volvo, Twitter. Do indeksów zaliczamy: DAX, Dow Jones, FTSE, JSE, CAC 40, MIB 40, NASDAQ, Nikkei 225, Nifty, S&P 500. Dochodzi również do handlu takimi towarami jak: cukier, platyna, ropa naftowa, kukurydza, bawełna, miedź, kawa, pszenica.

Jakich bonusów może się spodziewać klient FXGM?

Inwestorzy przede wszystkim uzyskują ochronę pierwszych od 5 do 10 pozycji Forex, jest to rodzaj pewnego ubezpieczenia, który chroni inwestora w przypadku straty. Na razie nie ma innych bonusów czy ofert promocyjnych, które proponowałby Broker. Jednakże bardziej szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z obsługą klienta.

Świetny kontakt z obsługą klienta

Obsługa klienta w FXGM jest na pewno na bardzo wysokim poziomie i jest to duża zaleta tego brokera. Obejmuje ona wiele rodzajów kanałów takich jak między innymi FAQ, zarejestrowany adres firmy, telefon, poczta e-mail czy WhatsApp.



Pracownicy obsługi klienta pomagają inwestorom w sposób szybki i profesjonalny, można się do nich zgłosić z każdą sprawą czy pytaniem (odnoszące się do handlu na rynku Forex).

Kanały umożliwiające wsparcie klientów:

wysłanie zapytania na pocztę elektroniczną service@FXGM.com lub info@FXGM.EU

obsługa klienta przez aplikację WhatsApp +357 97 770 122

zadzwonienie pod numer +357 22 300 542 albo +357 22 030 082

zarejestrowany adres firmy w Limassol Cypr

Bardzo często zadawane są pytania przez klientów na dziale FAQ i tam można szybko uzyskać odpowiedź na nurtujące pytanie. Istnieją tam trzy szerokie kategorie takie jak podatki, prowizje, programy partnerskie. Natomiast czat na żywo z konsultantem dostępny jest aż 24 godziny na dobę. Obsługa klienta dostępna jest od poniedziałku do piątku od 7 do 19.

Bezpieczeństwo korzystania z brokera FXGM

Dla brokera FXGM najważniejszą kwestią jest integralność kont klientów oraz informacji. Broker ten skupił się w dużej mierze na tym, aby zapewnić jak najwyższe możliwe bezpieczeństwo środkom, tak aby zewnętrzne podmioty nie mogły przechwycić żadnych danych.



Dużą zaletą jest fakt, iż FXGM jest regulowany praz licencjonowany przez CySEC, a także autoryzowany przez FSB. Firma natomiast oferuje dużą ilość dodatkowych zabezpieczeń dla inwestorów. Przydatnym zabezpieczeniem jest z pewnością ICF, czyli fundusz kompensacyjny dla inwestorów, który ochrania swoich klientów i ubezpiecza ich na 20 000 euro.



Kolejnym dobrym zabezpieczeniem jest ochrona pierwszych pięciu transakcji, przez co inwestor może nie bać się o żadne straty. Oprócz tego istnieje wiele regulacji i przepisów, które mówią o zachowaniu poufności i segregacji środków klientów, które pochodzą z funduszy firmowych.

Zalety brokera FXGM

FXGM doskonale ukazuje inwestorom ogół aspektów na rynku Forex w bardzo przystępny dla nich sposób. W każdej ze stopek na stronach umieszczone są kategorie, związane z pewnymi elementami handlowymi.



Można wyróżnić na przykład dane firmy, narzędzia edukacyjne, platformy handlowe, programy partnerskie, zasoby, instrumenty finansowe. Rozpoczęcie współpracy z brokerem jest niezwykle proste i opiera się na założeniu konta i podaniu informacji takich jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres emailowy i kraj zamieszkania.



Rejestracja jest całkowicie darmowa. Aby, zatwierdzić wszelkie warunki trzeba pochodzić z uprawnionego kraju, jak na przykład Polska, wówczas można dokonać wpłaty i rozpocząć handel.

Największe korzyści rejestracji na portalu FXGM:

analiza rynków

menadżer kont osobistych

gwarancja ubezpieczenia inwestycji pierwszych pięciu transakcji

Recenzja - Podsumowanie

FXGM posiada wiele zalet i wyróżnia się spośród innych brokerów tego typu na rynku. Za pomocą FXGM dostępny jest w pełni swobodny handel na rynku Forex, z ograniczonym dostępem na rynku finansowym. Każdy inwestor początkujący, jak i doświadczony może zacząć inwestować z FXGM. Recenzje FXGM są w większości pozytywne.



Klienci cenią go za wiele dostępnych opcji, bezpieczeństwo w użytkowaniu i wygodną aplikację mobilną. Platformy transakcyjne na FXGM są bardzo proste w obsłudze i przyjazne dla swoich użytkowników. Klienci w niezwykle prosty sposób zyskują dostęp do informacji handlowych w rzeczywistym czasie. A wszystko dzięki wykresom, analizom, oraz bardzo precyzyjnych wiadomościach finansowych.



Poznając coraz bardziej zalety brokera FXGM zauważyć można nie tylko bogatą ilość platform, ale także szereg przydatnych narzędzi, które są bardzo pomocne przy wykonywaniu transakcji.



Firma, działając na rynku, zdobyła wiele cennego doświadczenia, a działa już od 2006 roku. Oprócz tego spełnia one wszystkie standardy, powiązane z bezpieczeństwem, więc przesyła pieniądze klientów sposób pewny i całkowicie legalny. Nie trzeba się więc obawiać o swoje pieniądze. Zgromadzone na koncie środki są wypłacane przy wykorzystaniu karty bankowej albo konta bankowego. Pamiętajmy, iż FXGM to nie scam.



Bariera językowa w żaden sposób nie ogranicza handlowców nawet z polski, ponieważ ten język również jest obecny na portalu FXGM. Nie do końca dokładne tłumaczenie języka obcego, nie powinno zbytnio przeszkadzać inwestorom. FXGM jest z pewnością wysokiej jakości pośrednikiem dla inwestorów na rynku Forex i warto poznać jego wszelkie korzyści. Opinia o tym brokerze działającym na rynku jest całkowicie dla niego korzystna. Więcej informacji można zobaczyć na tym filmie.