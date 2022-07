Oprogramowanie call center — zaawansowany Voicebot dla Twojej firmy

Czym jest voice bot?

Wypada zacząć od wyjaśnienia, czym są w ogóle boty. Są to programy komputerowe, które wykonują pewne czynności za człowieka. Nie inaczej jest z Voicebotem, czyli programem opartym na sztucznej inteligencji, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji z człowiekiem. Potrafi on obsługiwać połączenia przychodzące i wychodzące. W zakres jego możliwości wchodzi także przekazywanie połączeń do ludzkiego konsultanta.

Program składa się z paru warstw:

Logiki biznesowej — dzięki temu bot wie, jak reagować na polecenia od użytkownika.

Rozpoznawania mowy — za jej pomocą Voicebot rozumie, co się do niego mówi.

Konwersacji — w jej skład wchodzą scenariusze, które bot potrafi odegrać oraz jego baza wiedzy.

Połączenie z innymi systemami — wspierając się zasobami innych systemów Voicebot doprowadza sprawę klienta do szczęśliwego końca.

Dlaczego warto go zastosować?

Voiceboty się nie męczą, mogą więc obsługiwać call center firmy, gdy konsultantów nie ma na miejscu. Przykładowo — biuro kończy pracę o 16:00, a klient dzwoni o 23:00, bo wcześniej był zajęty. Voicebot jest w stanie udzielić mu pomocy bez wsparcia człowieka. To samo tyczy się dni tradycyjnie wolnych od pracy takich jak Nowy Rok czy Boże Narodzenie.

Systemy call center zawierają w sobie IVR, czyli automatyczne menu głosowe. W jego ramach dzwoniący powoduje określone skutki, wybierając jedną z proponowanych mu cyfr. Voiceboty można zintegrować z praktycznie każdym istniejącym IVR.

Jest to rozwiązanie tak zaawansowane, że można traktować je jako outscourcing call center do sztucznej inteligencji w całości. Odpowiednio zaprogramowany Voicebot będzie w stanie pomóc klientowi we wszystkich jego sprawach. Pomoże dokonać zamówień czy reklamacji, wyjaśni problemy techniczne. Wesprze w zgłoszeniu produktu do serwisu gwarancyjnego.

Voicebot jest w stanie samodzielnie dzwonić do klientów. Może składać im oferty czy informować o promocjach. Bywa stosowany jako rozwiązanie w firmach windykacyjnych, w których wykonuje miękką windykację. Są to kulturalne wezwania dłużnika do uregulowania zobowiązań. W każdym przypadku, w przeciwieństwie do człowieka, będzie doskonale pamiętał, co zamierzał powiedzieć i zrobi to poprawnie oraz bez negatywnych emocji.

Finalnie takie oprogramowanie call center sprzyja ograniczeniu kosztów infolinii, ponieważ nie pobiera wynagrodzenia, a to w większych działach potrafi pochłonąć dużą część budżetu. Kupno i ewentualny abonament na takie programy z pewnością będzie niższy niż opłacanie przykładowo tuzina osób.

Do czego można zastosować Voiceboty?

Voiceboty są nieocenionym wsparciem w prowadzeniu kampanii wychodzących. Są to działania marketingowe, w ramach których wykorzystuje się telefon jako sposób dotarcia do klientów. Najlepsze programy są w stanie wykonywać nawet setki połączeń jednocześnie. A człowiek zaledwie jedno. Rachunek jest więc prosty. Warto raz jeszcze przypomnieć, że w parze z potężną wydajnością idą także: brak konieczności wynagradzania i zapewniania czasu wolnego.

Można je także zastosować do zautomatyzowania jedynie części call center. Bardziej rozbudowane problemy i działania zostawić można ”ludzkim” konsultantom. Voiceboty mogą zająć się najżmudniejszymi kwestiami, na przykład:

weryfikacją statusu zamówienia,

wyjaśnianiem powtarzalnych procedur,

wyjaśnianiem najczęstszych problemów,

przyjmowaniem reklamacji wedle wyuczonej procedury.

Wykorzystaj możliwości InteliWISE

Jeśli chcesz obniżyć koszty działania infolinii i obsługi klientów, zależy Ci na przyspieszeniu obsługi połączeń i poprawie jakości skorzystaj z oferty InteliWISE, polskiej firmy oferującej rozwiązania dla call center. Polski voice bot skutecznie odciąży konsultantów oraz obetnie koszty Twojego przedsiębiorstwa.