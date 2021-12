Oprogramowanie edukacyjne dla szkół podstawowych i przedszkoli - co należy wiedzieć?

Oprogramowanie edukacyjne a równe szanse w edukacji

Każdy uczeń może mieć takie same szanse w rozwoju ścieżki dydaktycznej. Niektórzy uczniowie wymagają jednak innych środków, które pozwolą im osiągnąć sukces. Wydawnictwo SILCOM Multimedia dostarcza multimedialne programy edukacyjne, które powstały po to, aby sprawić, że uczniowie będą mogli na podobnym poziomie uczestniczyć w zajęciach. Ważną informacją jest możliwość dofinansowania ich zakupu w ramach programu Aktywna Tablica.

Tradycyjna forma zajęć nie jest odpowiednia dla każdego ucznia. Naukowcy dowodzą, że alternatywne sposoby nauki poprzez aktywizację dzieci przyczyniają się do większej efektywności procesu edukacyjnego. Tablica interaktywna jest dostępna niemalże dla każdej placówki, a ponadto istnieją różne formy dofinansowania, które sprawią, że programy edukacyjne będą bardziej dostępne dla większej liczby przedszkoli i szkół. Nowoczesna edukacja zakłada wykorzystanie technologii w procesach dydaktycznych na każdym poziomie edukacji.

Edukacja zdalna - zastosowanie programów w szkołach i przedszkolach

Multimedialne programy edukacyjne znajdują zastosowanie w każdych placówkach oświatowych. Jeśli chodzi o przedszkola, pedagodzy korzystają z tablic aktywnych, aby zachęcić uczniów do wspólnej nauki podczas zabawy. Na poziomie szkoły podstawowej nauczyciele tworzą własne scenariusze lekcji, w oparciu o sprzęt multimedialny, a zajęcia polegają na wykorzystaniu materiałów na lekcji. W szkole, gdzie zajęcia są nieco bardziej sformalizowane, uczniowie mogą podchodzić do tablicy i na niej rysować oraz malować. Oprogramowanie edukacyjne zostało tak stworzone, aby pomagać również w czasie lekcji w małych grupkach bądź zajęciach indywidualnych.

Interaktywne programy edukacyjne wprowadzają do całego systemu edukacji nową jakość, upraszczając większość lekcji. Sztywne zajęcia, podczas których nauczyciel stoi przy tablicy, a uczniowie wyłącznie siedzą w ławkach, odchodzą do przeszłości. Obecne możliwości technologiczne pozwalają na aktywne uczestniczenie uczniów w całym procesie edukacyjnym. Jeśli dziecko poczuje się zachęcone do wspólnej nauki, z pewnością dużą radość sprawi mu możliwość pisania po urządzeniu, którym jest aktywna tablica. Oprogramowanie edukacyjne dla szkół podstawowych i przedszkoli jest niezbędne nie tylko podczas pracy w ośrodku dydaktycznym, ale sprawdza się również w nauce zdalnej. Dzięki nim podstawa programowa może być realizowana zgodnie z zaleceniami kuratorium.