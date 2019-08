Optymalna temperatura w domu? Poznaj nowoczesne rozwiązania

Trudno jednak jest nam często dobrać optymalne rozwiązania, które będą ekologiczne, skuteczne w działaniu a przy tym nie obciążą zbytnio naszego domowego portfela. Na szczęście, nowoczesne, zaawansowane technologicznie rozwiązania stają się coraz bardziej dostępne. Poznajmy je bliżej.

Klimatyzacja - idealna na lato

Obecnie coraz więcej osób nie jest w stanie wyobrazić sobie funkcjonowania bez klimatyzacji. Korzystamy z nich w samochodach oraz miejscach pracy. Coraz częściej decydujemy się również na instalację tych urządzeń w swoich domach. Obecnie, spośród dostępnych technologii najczęściej wybierane są klimatyzatory Split i Multi Split. Dają nam one bowiem największy komfort używania przy jednoczesnej skuteczności.

Split to klimatyzacja, która pozwala nie tylko na chłodzenie, ale również ogrzewanie powietrza. Dodatkowo, system ten możemy rozbudować tak, by oczyszczał powietrze w naszym domu a nawet wtłaczał świeże powietrze z zewnątrz. Multi to rozbudowana wersja tego systemu, które pozwala na oddzielną pracę każdej jednostki - dzięki temu możemy ustawiać różne temperatury w pomieszczeniach, co jest idealnym rozwiązaniem gdy np. w domu przebywają małe dzieci.

To co wyróżnia tę klimatyzację na tle innych rozwiązań to nowoczesny układ chłodniczy odpowiedzialny za pobieranie energii cieplnej z wnętrz budynku i odprowadzanie jej na zewnątrz. Dzięki bezpośredniemu odparowaniu skroplin klimatyzacja ta jest niezwykle skuteczna w działaniu a przy tym charakteryzuje się stosunkowo niskim poborem energii. Wykorzystywanie jej w swoim domu jest więc zwyczajnie opłacalne dla użytkowników.

Nowoczesne ogrzewanie - rosnąca popularność pomp ciepła

Problem z utrzymaniem optymalnej temperatury w domu w naszym kraju dotyczy nie tylko letnich miesięcy, ale przede wszystkim okresu zimowego. W tym czasie konieczne jest dogrzewanie pomieszczeń. Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z kotłów na węgiel zdając sobie sprawę, że jest to rozwiązanie, które szkodzi ekologii a przy tym może być niebezpieczne dla nas samych.

Alternatywą, którą warto rozważyć jest pompa ciepła. Rozwiązanie to oferuje obecnie coraz więcej firm, w tym znana z wysokiej jakości sprzętu marka Klima Therm. Ten rodzaj ogrzewania opiera swoją zasadę działania na pobieraniu i przetwarzaniu energii cieplnej ze środowiska naturalnego np. z powietrza lub gleby.

Jednym z rodzajów pomp jest pompa ciepła powietrze/woda. Instalacja tego rodzaju pomp jest stosunkowo prosta oraz tańsza niż w przypadku urządzeń, które pobierają ciepło z gruntu. Nie wymaga bowiem wykorzystywania nawiertów i sond.

Pompy ciepła powietrze/woda pozyskują ciepło z powietrza co możliwe jest nawet w przypadku bardzo niskich temperatur. Wykorzystywane jest ono do podgrzania wody znajdującej się w instalacji i to właśnie ona jest nośnikiem ciepła, dzięki któremu możemy uzyskać optymalną temperaturę w pomieszczeniach. Urządzenia te wyposażone są we wspomniane wyżej urządzenie zewnętrzne oraz jednostkę wewnętrzną wyposażoną w wodny wymiennik ciepła czyli skraplacz. To właśnie on przekazuje pozyskane ciepło dalej. Ogrzewanie za pomocą pompy ciepła to opłacalna inwestycja, ponieważ korzystanie z powietrza nic nas nie kosztuje. Nie dziwi więc fakt, że cieszy się rosnącą popularnością.