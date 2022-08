Oszczędzanie na zakupach – jak robić to dobrze?

Rób listę zakupów

Jeśli chodzimy na zakupy bez wcześniej sporządzonej listy, to z pewnością koniec końców kupimy rzeczy, których nie planowaliśmy. Czasem skusi nas kolorowe opakowanie, innym razem wielki napis „promocja”. Najgorzej, gdy po powrocie ze sklepów okaże się, że nie kupiliśmy czegoś istotnego, więc musimy udać się tam ponownie.

Z tego powodu najlepiej będzie, jeśli zawczasu stworzymy sobie odpowiednią listę. Możemy na przykład od razu kupić rzeczy na cały tydzień. W ten sposób również same zakupy będą krótsze. Będziemy bowiem od samego początku dobrze wiedzieć, jakich produktów szukamy.

Sprawdzaj promocje i szukaj okazji

Dobrą praktyką jest sprawdzanie sklepowych promocji. Zazwyczaj w niedzielę wiemy już, jakie artykuły będą w danym tygodniu przecenione. Na tej podstawie możemy na przykład ustalić, co takiego będziemy gotować przez najbliższe dni.

Jeśli mamy taką możliwość, warto robić również zakupy na zapas. Kiedy dany produkt jest na promocji, a jego termin ważności jest bardzo długi, to nie bójmy się kupić jego większej ilości. Prędzej czy później będzie nam potrzebny, a my będziemy mieli go zakupionego po niższej cenie. Tyczy się to nie tylko produktów żywnościowych, ale również proszków do prania, szamponów, pasty do zębów, papieru toaletowego i podobnych produktów.

Zastanów się jednak, czy coś faktycznie jest dla Ciebie promocją. To, że dany produkt jest przeceniony, nie oznacza jeszcze, że musisz go kupować. Jeśli czujesz, że kupiłbyś go nieco na siłę, to lepiej odpuść. Byłoby to bowiem marnowanie pieniędzy, a nam zależy na ich oszczędzaniu.

Zamawiaj online

Kolejna rzecz to swego rodzaju nowość. Możemy zamawiać zakupy spożywcze do domu za pomocą aplikacji InPost Fresh. Ten sposób możemy połączyć z poradami z powyższych punktów. Zróbmy listę zakupów, uprzednio sprawdzając, jakie produkty są szczególnie warte naszej uwagi. Następnie zamówmy je przez aplikację i opłaćmy zamówienie (lub zróbmy to, gdy przyjedzie do nas kurier). Możemy wybrać dzień oraz godzinę, o której pojawi się u nas dostawca.

To znakomity sposób na zaoszczędzenie nie tylko pieniędzy, ale również i czasu. Niektórzy robią małe zakupy, ponieważ nie mają swojego samochodu, a do sklepu jest kawałek drogi. Z pomocą InPost Fresh możemy zrobić duże zakupy, dzięki czemu nie będziemy przez parę dni musieli zawracać sobie nimi głowy. Odpada również stanie w sklepowych kolejkach i dźwiganie toreb do swojego domu.

Podsumowanie

Jak widać, oszczędzanie jest jak najbardziej możliwe. Wprowadzenie kilku zmian w sposobie robienia przez nas zakupów może sprawić, że zaoszczędzimy trochę gotówki. A do tego również i naszego czasu, co czasem jest jeszcze ważniejsze od pieniędzy.