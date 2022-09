Otwarcie sklepu internetowego z ogrodzeniami DobreOgrodzenie.pl

Kompletne ogrodzenia panelowe z podmurówką

Ogrodzenia panelowe mogą być stawiane samodzielnie lub z podmurówką betonową. W nowym sklepie można zamówić zarówno kompletne zestawy, jak i pojedyncze elementy ogrodzeń. Opcja z obmurowaniem wybierana jest zwykle w sytuacjach, kiedy płot stawia się na grząskim gruncie lub zboczu wzniesienia. To również rozwiązanie cenione wszędzie tam, gdzie pod płotem mogłyby przechodzić zwierzęta. Podmurówka z betonowych prefabrykatów dostępna jest w wysokości 25 cm. Zainteresowane osoby mogą ponadto wybierać spośród dwóch kolorów i trzech różnych wzorów.

Ogrodzenia z prefabrykowanym murkiem stawia się łatwo, bez konieczności przeprowadzania wykopów i robienia wylewki. W sklepie DobreOgrodzenie.pl nabyć można zestaw wszystkich potrzebnych elementów, wraz z częściami montażowymi. Projekt dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klientów.

Panele ogrodzeniowe - charakterystyka

Do najważniejszych cech dostępnych w sklepie prefabrykatów można zaliczyć:

wytrzymałość i odporność na korozję, dzięki wykonaniu z ocynkowanej stali

malowanie proszkowe - dodatkowa warstwa zabezpieczająca przed rdzewieniem

możliwość dokonania wyboru spośród kilku rozmiarów i barw.

Stalowe elementy prefabrykowane są więc solidne i odporne na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. Nie wymagają dodatkowej impregnacji i ochrony przed korozją. Sposób i jakość ich wykonania wpływają zarówno na funkcjonalność, jak i estetykę. Same panele ogrodzeniowe można dobrać do zapotrzebowania pod kątem grubości drutów. Osoby poszukujące płotów spersonalizowanych i podkreślających styl danej przestrzeni, mogą zdecydować się na jeden z 5 dostępnych kolorów. Są to: antracyt, czarny, zielony, brązowy i ocynk.

Jak wybrać najlepsze ogrodzenie dla siebie?

Poszukując odpowiedniego sposobu na ogrodzenie swojej posesji można skorzystać z profesjonalnej porady pracowników sklepu. Dostępna jest ponadto usługa darmowej wyceny, która nie zobowiązuje do dokonania zakupu. Dobry płot powinien pełnić swoje zadanie przez wiele lat, atrakcyjnie się prezentując. Zaletą płotów prefabrykowanych jest możliwość samodzielnego montażu. Panele przykręca się do słupków za pomocą specjalnych łączników, a do złożenia całości nie jest potrzebne żadne doświadczenie. Kompletne zestawy dostosowane do indywidualnych projektów mogą zostać dowiezione pod drzwi osób zamawiających w umówionym terminie. Wytrzymałe i estetyczne ogrodzenie panelowe z pewnością okaże się opłacalnym wyborem.