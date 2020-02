Paczkomaty blisko Ciebie w Białej Podlaskiej

Paczkomaty w Białej Podlaskiej

Twoje miasto zaopatrzone jest już w kilkanaście maszyn, w których możesz nadawać oraz odbierać swoje przesyłki. Strategiczne rozmieszczenie paczkomatów ma na celu zadbać o to, by każdy mieszkaniec miał do nich dogodny dostęp. Usytuowane na dużych osiedlach oraz przy głównych drogach, znaczących skrzyżowaniach, marketach i stacjach benzynowych pozwalają na to, byś mógł się wybrać po swoją paczkę na pieszo lub autem, przy okazji zakupów, czy na trasie powrotnej z miejsca pracy. Dostępność do skrytek 24/7 daje ogromną wygodę. To Ty decydujesz w którym momencie dnia możesz odebrać przesyłkę.

Wybierz najdogodniej zlokalizowany paczkomat w aplikacji mobilnej InPost lub na stronie internetowej https://inpost.pl/paczkomaty-biala-podlaska. Znajdziesz tam również mapkę, która pomoże Ci z ustaleniem konkretnego miejsca, a także informację o tym jakie maksymalne wymiary paczki dana maszyna przyjmuje i jakie akceptuje sposoby płatności za nadania.

Obecnie InPost postawił nowe urządzenie przy ulicy Długiej 50/52, czyli przy siłowni Olimpic. Łatwo je rozpoznasz po charakterystycznym logo. Więcej znajdziesz na stronie https://inpost.pl/paczkomat-biala-podlaska-bpo02n-dluga-paczkomaty-lubelskie.

Korzyści jakie dają paczkomaty

Możemy tu wskazać niezależność, brak konieczności umawiania się z kurierem, czy oczekiwania na poczcie. Dodatkowo InPost zapewnia jedne z najbardziej atrakcyjnych cen na rynku przy jednoczesnym krótkim czasie oczekiwania. Na otrzymanie swojej przesyłki możesz liczyć już nawet na drugi dzień po nadaniu.

Warto zwrócić także uwagę na to, że paczkomaty, to rozwiązanie proekologiczne. Ilość transakcji internetowych rośnie, chętnie zamawiamy towary online i ktoś musi je do nas dostarczyć. Na ulicach pojawia się zatem coraz więcej samochodów kurierskich. Dzięki paczkomatom kurier zostawia nawet do kilkudziesięciu paczek w jednym punkcie. Jest to na pewno korzystniejsze dla naszego środowiska niż bezpośrednia dostawa do domu.

Instrukcja nadania paczki

InPost maksymalnie uprościł nadawanie paczek. Możesz to zrobić przy paczkomacie, wpisując wszystkie niezbędne dane na monitorze urządzenia. Łatwiejszym jednak i wygodniejszym sposobem są tzw. "szybkie nadania", czyli usługa, z której skorzystasz online. Nie wymaga ona żadnej rejestracji, czy logowania się. Wystarczy podać wymiary paczki, wprowadzić dane nadawcy oraz adresata i dokonać płatności internetowej. Wszystko to zajmie Ci zaledwie kilka minut. Na koniec wygeneruj etykietę, wydrukuj i umieść w widocznym miejscu na przesyłce. Teraz jest ona gotowa, by zawieźć ją do paczkomatu. Zeskanuj kod z etykiety, a zwolni się zamek dedykowanej skrytki.

Instrukcja odbioru paczki

Odbiór w paczkomacie zawsze był prosty, a teraz InPost jeszcze bardziej ułatwił nam życie. Są zatem dwie możliwości. Pierwszą jest zeskanowanie kodu QR, bądź też wprowadzenie kodu numerycznego otrzymanego mailem. Druga, to kliknięcie "otwórz skrytkę" w aplikacji mobilnej zainstalowanej na telefonie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie ma opcji, byś stał w kolejce.

Jeśli nie możesz osobiście udać się po swoją paczkę, niech zrobi to za Ciebie ktoś z rodziny lub znajomych. Wystarczy, że prześlesz mu kod lub numer przesyłki, który wprowadzi do aplikacji.