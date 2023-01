Palety na wymiar Kampol — palety niestandardowe w najniższych cenach!

Firma Kampol — tradycja i doświadczenie

Kampol to obecnie jeden z najchętniej wybieranych producentów na rynku. Jeśli chodzi o palety na wymiar, nie ma on sobie równych! Oferuje on bowiem profesjonalizm i usługi na najwyższym możliwym poziomie. A to bez wątpienia między innymi zasługa ogromnego doświadczenia. Kampol działa na rynku już od 15 lat. I w przez cały ten czas spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów!

Warto zwrócić także uwagę na to, że Kampol w swoich działaniach dba również o środowisko. Jego wyroby są w pełni ekologiczne. Można je nie tylko recyklingować, ale i wykorzystywać wielokrotnie, co znacznie zwiększa opłacalność zakupu.

Przede wszystkim jednak, Kampol to firma, która mimo ogromnego doświadczenia i długiego stażu w branży, nieustannie się rozwija. A najlepszym tego dowodem jest to, że w plebiscycie Diamentów Forbesa została umieszczona w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce. I to już trzy lata z rzędu! Skoro więc najbardziej prestiżowy magazyn biznesowy, jakim jest Forbes, docenia jakiegoś producenta, to nie można wątpić w jakość jego usług.

Palety drewniane Kampol — wysoka jakość i różnorodność produktów

Palety drewniane Kampol prezentują doskonałą jakość. Jest ona zresztą stale ulepszana. Dzięki temu produkty te spełniają wszystkie niezbędne wymogi - w tym te regulowane przepisami Unii Europejskiej. Dzięki temu można wykorzystywać je do magazynowania i transportu produktów nie tylko na terenie Polski, ale całej Europy. W przypadku wysyłki palet za granicę, niezbędna jest także obróbka fitsanitarna palet. Kampol oczywiście zapewnia taką możliwość i pozwala na wykonanie takiego działania przed zakupem.

Firma Kampol oferuje zarówno standardowe, jak i nietypowe palety. Te pierwsze to oczywiście klasyczne palety do transportowania i magazynowania towarów. Mają rozmiar uniwersalny, określony przez konkretne normy. Są niezwykle wytrzymałe i stabilne, dzięki czemu są całkowicie bezpieczne w użytku. Dużą zaletą standardowych palet jest to, że ich kształt oraz rozmiar będzie dobrze sprawdzał się w różnych środowiskach, co zwiększa możliwości dotyczące zastosowania.

W Kampol klienci mogą zamówić również palety w nietypowych rozmiarach. To fantastyczne rozwiązanie, jeśli konieczne jest indywidualne dopasowanie powierzchni do konkretnego towaru, czy też przestrzeni magazynowej.

Palety na wymiar Kampol w najniższych cenach!

Na stronie https://sklep.kampol-logistyka.pl/ ceny palet są jednymi z najniższych na rynku. To fantastyczna wiadomość, ponieważ oznacza to, że w Kampol otrzymujemy najwyższą jakość w atrakcyjnej cenie. Koszt zakupu palety waha się od kilku, do kilkunastu złotych za sztukę. Biorąc więc pod uwagę wzrost cen samego surowca po pandemii, jest to naprawdę doskonała cena.

To jednak nie wszystko! Warto bowiem zauważyć, że Kampol oferuje bardzo korzystne opcje dostawy palet. Całe zamówienie można z łatwością zrobić online, a następnie, po jego opłaceniu, zostanie wysłane na wskazany adres. I to niezależnie od wielkości zamówienia. Jest to więc naprawdę wygodne!