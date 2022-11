Panele fotowoltaiczne dla domu - co musisz wiedzieć przed ich instalacją?

Ile paneli fotowoltaicznych potrzeba na dom?

Od czego właściwie zależy, czy na dachu należy zamontować jeden moduł fotowoltaiczny, czy może 5,10 lub 15 modułów paneli słonecznych? Takich czynników jest kilka. Jednym z kluczowych jest zapotrzebowanie energetyczne danego gospodarstwa domowego. Możesz sprawdzić je w fakturze rocznego zużycia prądu.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest umiejscowienie. Jak wiadomo, panel fotowoltaiczny wytwarza prąd pod wpływem światła. Dlatego też to, ile go dociera do modułów, zależy od tego, ile prądu powstanie. W miejscach zacienionych, czy też takich, w których ilość godzin słonecznych jest niewielka, ilość paneli powinna być większa.

Wydajność paneli fotowoltaicznych zależy także od samego ich rodzaju. Na rynku dostępne są dwa typy, czyli panele fotowoltaiczne monokrystaliczne oraz panele polikrystaliczne. Te drugie, choć tańsze, mają znacznie mniejszą wydajność, a przy tym ich instalacja zajmuje więcej miejsca. Panele monokrystaliczne znane są natomiast z wysokiej wydajności na poziomie 15-19%. Tym samym, w tym przypadku liczba potrzebnych modułów będzie mniejsza. Co więcej, taka fotowoltaika ma ogniwa fotowoltaiczne wykonane z jednolitej krzemowej masy. To sprawia, że moduły monokrystaliczne są bardziej odporne na mikropęknięcia od paneli polikrystalicznych.

Czy panele słoneczne wystarczą, by zasilić dom energią?

To czy panele solarne wystarczą, by zasilić cały Twój dom energią, zależy przede wszystkim od wydajności paneli. A dokładniej tego, czy zostanie ona dopasowana bezpośrednio do potrzeb gospodarstwa domowego. Zamawiając moduły fotowoltaiczne, specjaliści pomogą Ci wybrać dokładnie takie, które będą dostosowane do Twoich preferencji.

Dobrze dobrane panele solarne wygenerują dokładnie tyle prądu, ile będziesz potrzebować. Możesz wykorzystać go między innymi do oświetlenia domu, zasilenia wszystkich podstawowych sprzętów RTV i AGD oraz wszelkich innych urządzeń i systemów działających na prąd, a nawet do ogrzewania domu! Co więcej, każdy moduł fotowoltaiczny przeważnie produkuje wręcz nadwyżki energii, które możesz magazynować i oddawać do sieci.